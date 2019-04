Ex-piloto, Joylon Palmer avalia giro de Vettel em Bahrein: "Estava claramente atordoado"

Ex-piloto da Fórmula 1, Joylon Palmer afirmou que a perda de controle e giro de Sebastian Vettel no GP do Bahrein foi "coisa de amador". Em sua coluna no site da BBC, Palmer também disse que Vettel sentiu o momento de alta tensão da prova.

"A rodada de Vettel na corrida do Bahrein foi coisa de amador. O movimento foi feito. Vettel então foi muito pesado no acelerador na saída da curva e simplesmente rodou o carro. Ele estava claramente atordoado com a Mercedes, e entrando em pânico."

O ex-piloto britânico também comparou a rodada do alemão com as outra três da reta final da temporada passada.

"A rodada foi diferente de suas três no final do ano passado porque este estava na saída da curva, em vez de na entrada ou no ápice com um carro apertando-o por fora. Mas a razão para isso parece ser a mesma, pânico no calor da disputa."

Com dois GP passados, a Ferrari ainda não conseguiu bons resultados, frustrando quem esperava um bom início de temporada da equipe italiana. Na Austrália, a Mercedes foi soberana, pois a Scuderia não teve ritmo constante. Já no Bahrein, Vettel rodou na metade da prova, e Charles Leclerc teve um problema de motor a dez volta do fim.

Dessa forma, a Mercedes é a líder do campeonato de construtores, com 87 pontos. Vettel, principal concorrente de Lewis Hamilton, ocupa o quinto lugar na classificação dos pilotos, atrás do jovem Max Verstappen, da Red Bull, e do companheiro de Ferrari Leclerc.