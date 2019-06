L’Étape Brasil chega à quinta edição

O L’Étape Brasil by Le Tour de France chega à quinta edição na temporada 2019 consolidando como um dos principais eventos esportivos do País. A prova de ciclismo será disputada de 27 a 29 de setembro, em Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

A largada ocorre às 7h do dia 29 de setembro, com os participantes distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico.

Com subidas e descidas, a prova tem toda a infraestrutura e logística de apoio para os competidores ao longo do trajeto.

Village L’Étape Brasil

O Village L’Étape Brasil volta em 2019 com entrada gratuita. A área terá atrações para todas as idades, além de venda de produtos e serviços. Funcionará também como um espaço cultural e de socialização.

”O L’Étape Brasil vai muito além do esporte. Queremos proporcionar uma experiência completa e diferente para os amantes do ciclismo amador”, disse Bruno Prada, diretor geral do L’Étape Brasil.

As primeiras três edições do L’Étape Brasil foram realizadas em Cunha (SP). Em 2018, a prova foi transferida para Campos do Jordão (SP).

”O que se desdobrou a partir desse 6 de maio de 2015 já é história, é muito maior do que esta legenda conseguiria imprimir, é ainda maior que os 4 eventos do L’Étape Brasil realizados até hoje. Trata-se do ciclismo brasileiro, que cresce e é mais valorizado a cada ano, dos atletas que se desenvolvem em, cada vez mais árduos e sequenciais treinos”.

”Trata-se das experiências que proporcionamos. O L’Étape Brasil é a concretização e unificação disso tudo”, contou Bruno Prada, diretor geral do L’Étape Brasil.

Inscrições

Qualquer ciclista amador ou profissional, desde que tenha idade de 18 anos, pode participar do L’Étape Brasil by Le Tour de France.

Por ser um evento de ciclismo fisicamente desafiador, que requer um treinamento intensivo, a única exigência é a apresentação de um atestado médico de aptidão para prática de ciclismo competitivo, emitido por um cardiologista e com validade inferior a um ano do dia do evento.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.letapebrasil.com.br/inscricao/

As categorias são divididas por idade e gênero conforme lista abaixo.

Homens: 18 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 anos em diante.

Mulheres: 18 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 anos em diante.

Training Day e Blitz

O L’Étape Brasil by Le Tour de France promoveu em 27 de abril o 1º Training Day no Autódromo Velo Cittá, em Mogi Guaçu (SP). O treinamento de ciclismo ofereceu aos participantes um pouco da experiência de correr o L’Étape Brasil.

Com 3,3 km de extensão e 60 metros de altimetria acumulada por volta, a pista conta com uma subida de 1,9 km e 3,1% de inclinação média.

O treino ofereceu segurança e suporte para os atletas durante a pedalada, incluindo pontos de hidratação, apoio mecânico e área de recovery no pós pedal.

A organização também promoveu a Blitz L’Étape Brasil no Sul de Minas Gerais (Poços de Caldas e Pouso Alegre), Brasília (DF), Joinville (SC) e Jaraguá do Sul (SC).

Tour de France

A prova chega à 106ª edição e será disputada de 6 a 28 de julho. A largada será em Bruxelas, na Bélgica, e a chegada na Champs-Élysées, tradicional avenida da capital francesa. O Tour de France terá ao todo 21 etapas!

Em 2018, o britânico Geraint Thomas, da equipe Sky, foi o campeão com 83h17min13s. O holandês Tom Dumoulin ficou em segundo e o também britânico Chris Froome em terceiro.