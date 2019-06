Nice e Copenhagen recebem largadas do Tour de France em 2020 e 2021

A organização do Tour de France já definiu que as cidades de Nice, na Riviera Francesa, e Copenhagen, na Dinamarca, serão as sedes das largadas da prova em 2020 e 2021, respectivamente.

O principal evento do ciclismo mundial mantém a tradição de alternar os locais de partida. Um ano fora da França e outro ano no país de origem da competição. A largada de Nice será em 27 de junho de 2020 e a de Copenhagen em 2 de julho de 2021.

Já 106ª edição do Tour de France começa no próximo dia 6 de julho em Bruxelas, na Bélgica, numa homenagem aos 50 anos da primeira conquista do belga e pentacampeão Eddy Merckx, o “Canibal”.

O Tour de France também oferece oportunidades para atletas amadores participarem da prova com a realização do L’Étape pelo mundo. A versão brasileira será disputada em 29 de setembro, na cidade de Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

"Acho muito legal a versão da França e essa integração maior do público é importante para valorizar o esporte profissional. Gosto muito da prova do Brasil também. Corri três edições já, é uma das provas que mais tenho vontade de fazer, pois acho a organização excelente, o percurso me desafia e me motiva a treinar. É um evento onde posso levar a família e clima da prova em geral é excelente”, disse a ciclista profissional Marcella Toldi.

Nice

Depois de Fleurance (1977 e 1979), Nice (1981), San Sebastian (1992), Mônaco (2009) e Porto-Vecchio (2013), a edição de 2020 será apenas a sétima em toda a história na qual o Tour de France larga do sul em direção ao norte.

Serão duas etapas totalmente distintas na capital da bela região da Côte d’Azur. A primeira terá o percurso plano, projetado para uma chegada emocionante dos velocistas. Já no segundo dia, o desafio contará com três subidas que prometem movimentar os principais escaladores do pelotão.

"Um percurso que permite colocar os ciclistas imediatamente em frente ao desafio das montanhas. É esse programa incomum que eles terão que enfrentar com um festival de escaladas depois de um primeiro estágio feito para velocistas. Perfeito para escrever um novo e belo capítulo na história do Tour”, disse o diretor da competição, Christian Prudhomme.

Nice (Foto: Facebook)

Copenhagen

A capital dinamarquesa é considerada a “cidade mais amiga da bicicleta” em todo o mundo e esta será a primeira vez que o país escandinavo receberá a caravana da camisa amarela. A largada do Tour de France em 2021 também marca o centenário da primeira edição do Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, realizado em Copenhagen, em 1921. O campeão foi o sueco Gunnar Sköld. Ao todo, serão três etapas antes do pelotão entrar definitivamente na França.

"Estou muito feliz e muito orgulhoso pelo fato do Tour de France estar chegando à Dinamarca, que é uma das maiores nações de ciclismo do mundo. Por isso, receber os melhores ciclistas do mundo e sediar a competição de ciclismo mais icônica do planeta é uma honra e um privilégio. Estou realmente ansioso para o verão de 2021”, afirmou o primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen.