Chefão da RBR, Helmut Marko avisa: “Gasly tem que melhorar”

Longe de estar em boa fase, Pierre Gasly está à beira do abismo na Red Bull. Chefão da equipe austríaca, Helmut Marko voltou a criticar publicamente o piloto francês, que somou apenas 43 pontos até aqui. Primeiro homem da equipe, Max Verstappen tem 126 pontos, está à frente das duas Ferraris e venceu o GP da Áustria.

Em entrevista ao jornal Auto Bild, o ex-piloto austríaco e chefão da RBR disse que Gasly precisa melhorar nas ultrapassagens.

"Isso pode ser parcialmente explicado pelo fato de termos uma nova asa dianteira, o que foi um grande passo, mas infelizmente só restava uma para a corrida e Max conseguiu. No entanto, Gasly tem que melhorar, especialmente ao ultrapassar. Ele tem de entregar até férias de verão (após os GPs da Inglaterra, Alemanha e Hungria), mas tenho certeza que vamos conseguir."

Satisfeito com as evoluções do motor Honda no Circuito de Spielberg, na Áustria, Marko se diz otimista na comparação com Mercedes e Ferrari até o fim da temporada 2019.

"A vitória de domingo foi um passo importante, Max sabe o que ele tem de nós e a Honda, e o pessoal da Honda mostrou o que eles são capazes de fazer em Spielberg. A primeira vez que eles usaram um novo e mais agressivo software de motor nesta temporada nos trouxe um grande passo à frente, com a próxima expansão do motor em Monza. Também estamos melhorando do lado do chassi em todas as corridas e agora posso dizer com confiança que, quando os outros vacilarem, estamos totalmente lá."

Sem estar no mesmo nível de Verstappen, Pierre Gasly não consegue contribuir para o avanço da RBR. No campeonato de construtores, a equipe austríaca tem 169 pontos; Ferrari com 228 e Mercedes tem 363.