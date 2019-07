Torneio por equipes agita 46ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela

As competições paralelas vão acirrar ainda mais a disputa da 46ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, entre os dias 13 e 20 de julho. No Torneio por equipes, realizado desde a edição de 2014, a briga será entre clubes, associações ou cidades. O campeão recebe o troféu transitório Pen Duick II. O nome é uma homenagem ao Pen Duick II, veleiro do francês Eric Tabarly, vencedor da regata em solitário transatlântica Ostar, em 1964.

As regras de participação mudaram para a edição deste ano. Os times devem ter quatro barcos, um da classe Orc, um da IRC, um da RGS e um da Bico de Proa. Para a classificação serão considerados os pontos somados por cada barco em todas as regatas disputadas até 19 de julho. Vence a equipe que somar menos pontos no total. A premiação será feita na sexta-feira (19) à noite, véspera das provas finais.

No ano passado, a grande campeã foi a equipe CIZ, formada pelos barcos San Chico/ORC, Inaê 40/IRC e Zeus/RGS).

Vencedor do Torneio por Equipes

“O Torneio por Equipes foi uma inovação da Semana de Vela de Ilhabela, e uma nova forma de integração com equipes de outras classes. A disputa do ano passado foi nossa primeira experiência no torneio e foi muito legal. Nós despontamos bem na ORC, o Inaê foi muito bem na IRC e o Zeus também foi muito bem na RGS. As três tripulações fizeram seu trabalho bem feito representando suas categorias”, lembra Francisco Freitas, comandante do San Chico. “Este ano ainda não conversamos com ninguém para formar uma equipe. Em 2018 foi o pessoal do Inaê que nos chamou. Se eles quiserem contar conosco novamente, estamos à disposição.”

Para Francisco Freitas, o alto nível técnico das equipes vindas do nordeste, do Sudeste e do Sul é o ponto forte da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, principal competição de vela oceânica da América do Sul. Competindo em Ilhabela desde os 15 anos, o comandante do San Chico destaca a força dos gaúchos entre os competidores.

“Temos duas escolas muito fortes no Rio Grande do Sul, a Jangadeiros e Veleiros do Sul. Talvez pelos ventos de todas as condições que sempre temos por lá, acabamos formando bons atletas. Fora as equipes gaúchas, é bem provável encontrar velejadores gaúchos em outras tripulações. Isso mostra que estamos sempre exportando atletas, o que nos deixa orgulhosos da forma como representamos o estado”, garante.

Campeões do Torneio por Equipes

2018 – CIZ (San Chico/ORC, Inaê 40/IRC, Zeus/RGS)

2017 – Ageless (Miragem/ORC, Rudá/IRC, Bravo/RGS)

2016 – São Paulo – (Rudá, AsbarIV, Mussulo III)

2015 – ICRJ – (Seu Tatá, Magia, Kalymera, Kybixu)

2014 – Escola Naval (Bijupirá, Breklé, Dourado, Quiricomba)

Inscrições

As inscrições para a 46ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que ocupará as raias da ilha entre 13 a 20 de julho, entraram em sua terceira e última fase. A partir desta segunda-feira (1º), os velejadores de barcos com vagas próprias pagarão R$200. Nas poitas do Yacht Club de Ilhabela o valor passa para R$420. As equipes têm até o dia 10 para garantir a participação na maior competição de vela oceânica da América do Sul.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial da competição: http://sivilhabela.com.br/

As classes Bico de Proa, Clássicos e Multicascos têm um desconto de 30% sobre o valor das inscrições. Já na categoria RGS, apenas os veleiros afiliados à ABVO – Associação Brasileira de Veleiros de Oceano garantem o mesmo desconto. A medida atende ao pedido da própria ABVO, fomentadora da modalidade no País.

Mais de 100 equipes de vários estados brasileiros e também do exterior já confirmaram presença. Para a edição deste ano, foram convidadas as classes ORC, IRC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, Multicascos, Mini Transat, HPE-25 e C30. A competição reúne atletas profissionais, medalhistas olímpicos, amadores e cruzeiristas nas mesmas raias.