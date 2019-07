De Gendt vence 8ª etapa; Alaphilippe retoma camisa amarela do Tour de France

A oitava etapa do Tour de France foi marcada por muita emoção do início ao fim. O belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) saiu na fuga e resistiu bravamente durante os 200 km entre Mâcon e Saint-Étienne, neste sábado (13), para ganhar pela segunda vez em sua carreira na maior competição do ciclismo mundial.

No entanto, o grande vencedor do dia foi Julian Alaphilippe (Deuceninck – Quick-Step), que somou nove segundos de bônus e lançou um ataque em conjunto com Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) na última subida do dia para colocar 29’’ em cima do pelotão e recuperar a camisa amarela de líder na classificação geral.

À caminho das montanhas dos Pirineus, a caravana do Tour passou por várias subidas e descidas desgastantes pelo Maciço Central francês neste sábado. Ao todo, foram sete montanhas categorizadas, sendo duas de categoria 3 e cinco de categoria 2.

Além de De Gendt, Niki Terpstra (Total Direct Energie) e Ben King (Dimension Data) também saíram na fuga, porém, o belga passou em primeiro em todas as metas de montanha da etapa. Ele é a alternativa da Lotto Soudal na briga pela camisa branca com bolinhas vermelhas, que continua nas mãos do seu companheiro de time Tim Wellens.

O atleta da Lotto Soudal chegou a abrir cinco minutos de frente, mas viu Terpstra e King serem absorvidos pelo pelotão. Mesmo sozinho, De Gendt continuou fazendo força, mas a diferença para o grupo de elite chegou a cair para 50 segundos na última subida, no Côte de la Jaillère, com 1,9 km à 7,9% de inclinação média, a 12,5 km para o final.

Foi quando Alaphillipe aproveitou a distração do então líder da camisa amarela, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), para atacar e abocanhar o bônus de tempo na subida final. Cotado como um dos favoritos na briga pelo título, Pinot foi mais esperto e saiu junto com o compatriota. Os dois não conseguiram alcançar De Gendt, mas abriram boa vantagem para o pelotão. De quebra, o atleta da Groupama-FDJ conseguiu abrir mais 28 segundos em relação ao grupo dos favoritos.

Atual campeão, Geraint Thomas (Ineos) sofreu uma queda junto com boa parte da sua equipe com 15 km para o final, porém, o britânico não sofreu ferimentos e conseguiu se reconectar ao pelotão. Por outro lado, Tejay van Garderen (EF Education First) abandonou o Tour de France depois do acidente que ele sofreu na sétima etapa. Os exames constataram uma pequena fratura no polegar do americano.

“Foi difícil no final, (Alaphilippe) revezava rápido demais para mim. Eu tinha interesse em revezar com ele e ele tinha interesse em revezar comigo. Eu estava me preparando para o ataque desde a noite passada. Sabia que ele ia atacar. Durante todo o dia eu estava esperando por este momento, eu estava pronto para me lançar na roda do Julian e tive a sorte de ter pernas para segui-lo”, disse Thibaut Pinot, que subiu para terceiro na classificação geral com os resultados deste sábado.

9ª etapa

A nona etapa do Tour, que acontece neste domingo (14), é especial para os franceses. É feriado nacional pela queda da Bastilha e um dia de muito orgulho para o país. Serão 170,5 km entre Saint-Étienne e Brioude, com três metas de montanha, sendo a última, com apenas 13 km para o final.

L'Etape Brasil

O Tour de France também oferece oportunidades para atletas amadores participarem da prova com a realização do L’Étape pelo mundo. A versão brasileira será disputada em 29 de setembro, na cidade de Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

Classificação da etapa:

1. Thomas De Gendt (Lotto Soudal): 5h00’17’’

2.Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): +23’’ (Bônus: 8’’)

3.Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step): +23’’ (Bônus: 9’’)

4. Michael Matthews (Sunweb): +26’’

5- Peter Sagan (Bora-Hansgrohe): +26’’

Classificação geral:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step): 34h17’59’’

2. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo): +23’’

3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): +53’’

4. George Bennet (Jumbo – Visma): +1’10’’

5. Geraint Thomas (Ineos): +1’12’’

Classificação por pontos:

1. Peter Sagan (Bora - Hansgrohe): 204 pts

2. Michael Matthews (Sunweb): 144 pts

3. Sony Colbrelli (Bahrain-Merida):129 pts

Classificação de melhor escalador:

1. Tim Wellens (Lotto Soudal): 43 pts

2- Thomas De Gendt (Lotto Soudal): 37 pts

3. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo): 30 pts

Classificação do melhor jovem:

1. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo): 34h18’22’’

2. Egan Bernal (Ineos): +53’’

3. Enric Mas (Deceuninck – Quick-Step): +1’23’’