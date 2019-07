Daryl Impey ganha nona etapa do Tour de France em dia de fuga e 'descanso' do pelotão

Um dia de descanso para o pelotão. Após o intenso estágio de sábado, a nona etapa do Tour de France, com 170,5 km entre Saint-Étienne e Brioude, neste domingo (14), foi marcada por uma grande fuga de 15 atletas que chegaram a abrir mais de 10 minutos para o grupo dos favoritos ao título. No final das contas, Daryl Impey (Mitchelton-Scott) lançou um ataque nos quilômetros finais, foi acompanhado por Tiesj Benoot (Lotto Soudal), mas levou a melhor no sprint.

Os fugitivos se ajudaram até os 62 km para o final. A partir de então, começaram os ataques com estratégias diferentes dos ciclistas em busca da vitória. Com 42 km para a linha de chegada, Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) foi à frente e ficou sozinho no ataque, porém, o austríaco foi alcançado na subida do Côte Saint-Just, de categoria 3, com 15 km para o final.

A essa altura, a fuga só contava com sete ciclistas que aumentaram o ritmo para neutralizar Pöstlberger. Nicolas Roche (Sunweb) e Tiesj Benoot contra-atacaram na subida depois de chegarem ao austríaco. Foi quando Impey percebeu que os dois não estavam desenvolvendo e deu uma paulada. O sul-africano ultrapassou Roche, foi acompanhado apenas por Benoot e ainda ganhou a última meta de montanha.

O desgaste de Benoot era evidente nos quilômetros finais e Impey estava claramente mais rápido. Ambos chegaram juntos na cidade de Brioude, mas o atleta da Mitchelton-Scott não encontrou dificuldades para arrancar e ganhar a etapa.

“Tenho sonhado com essa emoção de vencer no Tour de France há muito tempo, então é fantástico ganhar neste nível. A última vitória na etapa do Tour para a África do Sul foi de Robbie Hunter em 2007. E poder ganhar num dia tão importante para os franceses como o Dia da Bastilha é fantástico, é uma memória mágica”, comemorou Impey antes de subir ao pódio.

O pelotão chegou tranquilamente 16’25’’ depois e, como todos os atletas que saíram na fuga estavam muito atrás na classificação geral, não houve mudanças no panorama da briga pela camisa amarela.

Décima etapa

Para fechar a primeira semana do Tour de France, a 10ª etapa acontece nesta segunda-feira (15) e terá 217,5 km entre Saint-Flour e Albi. O percurso é considerado plano, com pequenas ascensões que não devem atrapalhar um sprint massivo na linha de chegada. Porém, os velocistas terão no quilômetro final uma leve subida que promete dar ainda mais emoção. No dia seguinte, na terça-feira (16), o pelotão ganha descanso e só volta às estradas na quarta-feira.

L'Etape Brasil

O Tour de France também oferece oportunidades para atletas amadores participarem da prova com a realização do L’Étape pelo mundo. A versão brasileira será disputada em 29 de setembro, na cidade de Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

Classificação da etapa:

1- Daryl Impey (Mitchelton – Scott): 4h03’12’’

2-Tiesj Benoot (Lotto Soudal): m/t

3- Jan Tratnik (Bahrain-Merida): +10’’

4- Oliver Naesen (AG2R): +10’’

5- Jasper Stuyven (Trek-Segafredo): +10’’

Classificação geral:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step): 38h37’36’’

2- Giulio Ciccone (Trek – Segafredo): +23’’

3- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): +53’’

4- George Bennet (Jumbo – Visma): +1’10’’

5- Geraint Thomas (Ineos): +1’12’’

Classificação por pontos:

1- Peter Sagan (Bora - Hansgrohe): 204 pts

2- Michael Matthews (Sunweb): 144 pts

3- Sony Colbrelli (Bahrain-Merida):129 pts

Classificação de melhor escalador:

1- Tim Wellens (Lotto Soudal): 43 pts

2- Thomas De Gendt (Lotto Soudal): 37 pts

3- Giulio Ciccone (Trek – Segafredo): 30 pts

Classificação do melhor jovem:

1- Giulio Ciccone (Trek – Segafredo): 38h37’59’’

2- Egan Bernal (Ineos): +53’’

3- Enric Mas (Deceuninck – Quick-Step): +1’23’’