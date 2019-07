Brasileiro vence L’Étape by le Tour de France no Reino Unido

O brasileiro Otávio Bulgarelli foi o campeão do L’Étape UK by le Tour de France, prova realizada neste domingo (14), em Londres, na Inglaterra. Vencedor da edição brasileira de 2018, em Campos do Jordão (SP), o ciclista dominou o percurso que teve 160 km e 2.100 m de ascensão.

O resultado, segundo o atleta paulista, superou sua expectativa inicial. Otávio Bulgarelli soube atacar nas subidas da prova, principalmente após a metade do percurso. Na reta final, apenas um ciclista conseguiu acompanhar o brasileiro, que cruzou a linha de chegada sozinho.

”Foi demais…ganhar o L’Étape Brasil me deu muita confiança. Então fui para Londres sabendo que poderia ter um bom resultado, mas a vitória superou minhas expectativas”, disse Otávio Bulgarelli.

A ideia de pedalar em Londres surgiu no ano passado após a vitória do L’Etape 2018, em Campos dos Jordão. O atleta foi surpreendido na premiação pela organização e pela Omint com a chance de escolher uma etapa em algum lugar no mundo.

”Escolhi o Reino Unido pois é de lá que estão saindo os últimos campeões do Tour de France. Eu quis vivenciar de perto como eles estão competindo e treinado”, completou Otavio Bulgarelli

Em 2018, o ciclista Otavio Bulgarelli ganhou a edição do L’Etape Brasil no interior de São Paulo com o tempo de 3h18min46. No feminino a vencedora foi Nadine Gill, com 3h43min04. ”O L’Etape oferece ao amador a experiência que um profissional do Tour de France passa durante a prova”.

A vencedora da prova brasileira em 2018, Nadine Gill, também já escolheu seu destino, e fará o L’Étape Austrália, que acontecerá no dia 30 de novembro deste ano.

L’Étape Brasil by Le Tour de France

O L’Étape Brasil by Le Tour de France chega à quinta edição na temporada 2019 consolidado como um dos principais eventos esportivos do País. A prova de ciclismo será disputada de 27 a 29 de setembro, em Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

A largada ocorre às 7 horas do dia 29 de setembro, com os participantes distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico.

Com subidas e descidas, a prova tem toda a infraestrutura e logística de apoio para os competidores ao longo do trajeto.

Village L’Étape Brasil

O Village L’Étape Brasil volta em 2019 com entrada gratuita. A área terá atrações para todas as idades, além de venda de produtos e serviços. Funcionará também como um espaço cultural e de socialização.

”O L’Étape Brasil vai muito além do esporte. Queremos proporcionar uma experiência completa e diferente para os amantes do ciclismo amador”, disse Bruno Prada, diretor geral do L'Étape Brasil.

As primeiras três edições do L’Étape Brasil foram realizadas em Cunha (SP). Em 2018, a prova foi transferida para Campos do Jordão (SP).

”O que se desdobrou a partir desse 6 de maio de 2015 já é história, é muito maior do que esta legenda conseguiria imprimir, é ainda maior que os 4 eventos do L’Étape Brasil realizados até hoje. Trata-se do ciclismo brasileiro, que cresce e é mais valorizado a cada ano, dos atletas que se desenvolvem em, cada vez mais árduos e sequenciais treinos. Trata-se das experiências que proporcionamos. O L’Étape Brasil é a concretização e unificação disso tudo”, contou Bruno Prada, diretor geral do L’Étape Brasil.

Inscrições

Qualquer ciclista amador ou profissional, desde que tenha idade de 18 anos, pode participar do L’Étape Brasil by Le Tour de France.

Por ser um evento de ciclismo fisicamente desafiador, que requer um treinamento intensivo, a única exigência é a apresentação de um atestado médico de aptidão para prática de ciclismo competitivo, emitido por um cardiologista e com validade inferior a um ano do dia do evento.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.letapebrasil.com.br/inscricao/

As categorias são divididas por idade e gênero conforme lista abaixo.

Homens: 18 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos; 65 a 69 anos; 70 anos em diante.

Mulheres: 18 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 anos em diante.