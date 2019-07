Trentin ganha em dia de 'descanso' do pelotão na 17ª etapa do Tour de France

Um dia antes do início das decisivas e grandes montanhas dos Alpes, o grupo dos principais favoritos ao título se resguardou durante a 17ª etapa do Tour de France, nesta quarta-feira (24). Melhor para Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), que foi um dos 33 atletas que aproveitaram o ritmo lento do pelotão para sair numa grande fuga. O italiano atacou na última subida do dia, com 8,9 km para a chegada, e não foi alcançado por mais ninguém.

O percurso teve 200 km entre Pont du Gard e Gap, com duas pequenas ascensões. Depois do abandono do capitão da Astana na terça-feira (23), Jakob Fuglsang, a equipe cazaque teve outra baixa importante nesta quarta: o espanhol Luis Leon Sanchez. Além dele, o sprinter da Sunweb, Cees Bol, também não largou.

Com aval do pelotão, logo se formou o grupo de 33 fugitivos com um único objetivo: ganhar a etapa. Eles se ajudaram até os 33 km para o final, quando começaram os primeiros ataques. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) e Nils Politt (Katusha-Alpecin) foram os mais ativos. Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Gorka Izagirre (Astana), Tom Scully (EF Education First), Greg Van Avermaet (CCC), Vegard Laengen (UAE-Emirates), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Pierre-Luc Périchon (Cofidis) e Ben King (Dimension Data) e Trentin seguiram logo na sequência.

No entanto, Trentin foi ainda mais forte na última subida no Col de la Sentinelle e desceu sozinho nos últimos 8,9 km até Gap e venceu escapado. O pelotão só chegou 20 minutos depois, sem nenhum ataque ou esforço adicional. Com isso, Julian Alaphilippe mantém a camisa amarela de líder na classificação geral, mas vai sofrer bastante na 18ª etapa, nesta quinta-feira. Serão 208 km entre Ebrun e Valloire. A linha de chegada não será no alto, porém, o percurso terá uma montanha de categoria 1 e outras duas sem categoria, passando dos 2 mil metros de altitude.

L'Etape Brasil

O Tour de France também oferece oportunidades para atletas amadores participarem da prova com a realização do L’Étape pelo mundo. A versão brasileira será disputada em 29 de setembro, na cidade de Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

Classificação da etapa:

1- Matteo Trentin (Mitchelton-Scott): 4h21’36’’

2- Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep): +37’’

3- Greg Van Avermaet (CCC): +41’’

4- Bauke Mollema (Trek-Segafredo): +41’’

5- Dylan Teuns (Bahrain-Merida): +41’’

Classificação geral:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck – QuickStep): 69h39’16’’

2- Geraint Thomas (Ineos): +1’35’’

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): +1’47’’

4- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): +1’50’’

5- Egan Bernal (Ineos): +2’02’’

Classificação por pontos:

1- Peter Sagan (Bora - Hansgrohe): 309 pts

2- Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep): 224 pts

3- Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida): 203 pts

Classificação de melhor escalador:

1- Tim Wellens (Lotto Soudal): 64 pts

2- Thibaut Pinot (Groupama-FDJ): 50 pts

3- Thomas De Gendt (Lotto Soudal): 38 pts

Classificação do melhor jovem:

1- Egan Bernal (Ineos): 69h41’18’’

2- David Gaudu (Groupama-FDJ): 13’31’’

3- Enric Mas (Deceuninck – Quick-Step): +42’00’’