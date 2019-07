Definido o percurso do L’Étape Brasil 2019

A organização do L’Étape Brasil by Le Tour de France, a maior prova amadora de ciclismo do País, divulgou, nesta quinta-feira (25), os detalhes do percurso da edição 2019. O evento ocorre no dia 29 de setembro, às 7h, em Campos do Jordão (SP). Cerca de 3 mil ciclistas devem participar da etapa brasileira.

Ao todo, serão 107 km com início e fim na cidade paulista e três subidas desafiadoras, com 2.330 metros de altitude acumulada para proporcionar uma experiência genuína do Tour de France aos participantes. A primeira escalada terá 11,3 km de extensão em Itapeva, seguida de mais 4,8 km de subida na Serrinha do trevo das rodovias SP-050 e SP-046. Para fechar, os atletas vão percorrer mais 14 km de ascensão no trecho da Serra Velha.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L’Étape. Os atletas ainda vão contar com 15 motos de apoio, 12 ambulâncias, um helicóptero e 300 oficiais de pistas, além de cinco pontos de hidratação, três de alimentação, sete de apoio mecânico fixo e seis veículos para suporte móvel da Shimano Brasil espalhados pelo percurso.