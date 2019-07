Na Ginástica Artística feminina, Brasil leva medalha de bronze na disputa de equipes 

A Seleção Brasileira de Ginástica Artística estreou este sábado (27) nos Jogos Pan-Americanos de Lima com a medalha de bronze. A equipe fez 158.500 pontos, ficando atrás dos Estados Unidos, com 171.000 pontos, e do Canadá, com 160.000.

O corte de Jade Barbosa

Jade Barbosa, ginasta mais experiente da delegação, torceu o joelho esquerdo no treino realizado na quarta-feira. Apesar dos exames realizados na quinta-feira não constatarem lesão grave e a melhora na sexta-feira, a atleta não tem as condições ideais para treinar ou competir. Por isso, foi preservada para o Mundial de Stuttgard, em outubro, que também dá vagas para as Olimpíadas de Tóquio.

Desempenho da equipe

Sem Jade Barbosa, a equipe não teve nota para descarte em três dos quatro aparelhos. A disputa começou com as brasileiras no salto. Carolyne Pedro , Thais Fidelis e Flávia Saraiva saltaram somente uma vez, abrindo mão do segundo salto e, assim, de disputar a final individual do aparelho.

Nas barras assimétricas, único aparelho que teve as quatro atletas e a nota para descarte, Lorrane Oliveira foi a melhor das quatro atletas, com 14.000 pontos. A nota que foi descartada foi a de Flávia Saraiva.

A tensão tomou conta no terceiro aparelho da noite: a trave. Thais Fidelis e Flávia Saraiva caíram do aparelho durante a apresentação. Apesar de não ter nenhuma queda, Carolyne Pedro teve a pior nota entre as três, com 11.950.

O bronze foi conquistado no último aparelho: o solo. Flavia Saraiva fechou a noite com uma apresentação animada, que levantou o estádio Villa Salvador de Lima.

A disputa por equipes masculinas da Ginástica Artística começa na tarde deste domingo, com a equipe brasileira competindo a partir das 18h30 horário de Brasília.