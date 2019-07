Egan Bernal confirma primeiro título sul-americano no Tour de France

Agora é oficial: o colombiano Egan Bernal (Ineos) é o primeiro sul-americano a conquistar o título do Tour de France. O garoto de apenas 22 anos não teve problemas para completar a última etapa da competição, neste domingo (28), e colocar de vez seu nome na história da maior prova mundial do ciclismo de estrada. Enquanto isso, o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) bateu o sprint final no tradicional circuito na charmosa avenida Champs-Élysées.

Com o triunfo, Bernal também alcançou outras marcas históricas. Ele se tornou o ciclista mais jovem a faturar a camisa amarela em 100 anos, além de ser o primeiro a ganhar a Paris-Nice, Tour de Suisse e o Tour de France na mesma temporada. O colombiano ainda conquistou a camisa branca de melhor jovem.

Para comemorar com Egan Bernal, uma verdadeira onda de colombianos tomou conta das ruas de Paris com muito barulho. Em seu discurso no pódio montado à frente do Arco do Triunfo, o atleta da Ineos confessou que a ficha ainda não tinha caído.

“É incrível. Não parece verdade. Eu ganhei o Tour de France, mas estou lutando para entender tudo. Vou precisar de alguns dias para perceber o que aconteceu. É a primeira vitória no Tour para um colombiano e todo mundo está tão feliz. Tenho muito orgulho de ser o primeiro colombiano a vencer o Tour. Agora quero ir para casa, comemorar com minha família e absorver tudo”, disse Bernal.

A equipe Ineos fez dobradinha no pódio, com Geraint Thomas na segunda colocação. O britânico foi o campeão em 2018 e cruzou a linha de chegada abraçado a Bernal. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) completou a lista dos três melhores.

A última etapa na capital francesa também coroou o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), que conquistou a camisa verde da classificação por pontos pela sétima vez nos últimos oito anos. Único francês a subir no pódio, Romain Bardet (AG2R) foi o rei das montanhas e vestiu em definitivo a camisa branca com bolinhas vermelhas.

Em um Tour de France marcado pelo equilíbrio e pela grande quantidade de vencedores de etapas diferentes, Caleb Ewan estreou nas estradas francesas em 2019 e conquistou o triunfo em Paris com um sprint espetacular. O trem de embalada da Deceuninck-QuickStep funcionou até a reta final, mas Elia Viviani não teve pernas. Foi quando Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) atacou pela esquerda e Ewan pela direita, mas o australiano levou a melhor pela terceira vez nesta edição.

L'Etape Brasil

O Tour de France também oferece oportunidades para atletas amadores participarem da prova com a realização do L’Étape pelo mundo. A versão brasileira será disputada em 29 de setembro, na cidade de Campos do Jordão (SP), e terá até 3 mil participantes.

Com a chancela do tradicional Tour de France, o L’Étape Brasil mantém as características de uma parte da corrida francesa. Em 2018, ciclistas de todos os estados brasileiros inscreveram-se na prova, aberta também a atletas amadores.

Classificação da etapa:

1- Caleb Ewan (Lotto Soudal): 3h04’08’’

2- Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma): m/t

3- Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie): m/t

4- Maximiliano Richeze (Deceuninck-QuickStep): m/t

5- Edvald Boasson Hagen (Dimension Data): m/t

Classificação geral:

1- Egan Bernal (Ineos): 82h57’00’’

2- Geraint Thomas (Ineos): +1’11’’

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): +1’31’’

4- Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe): +1’56’’

5- Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): +4’05’’

Classificação por pontos:

1- Peter Sagan (Bora - Hansgrohe): 316 pts

2- Caleb Ewan (Lotto Soudal): 248 pts

3- Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep): 224 pts

Classificação de melhor escalador:

1- Romain Bardet (AG2R La Mondiale): 86 pts

2- Egan Bernal (Ineos): 78 pts

3- Tim Wellens (Lotto Soudal): 75 pts

Classificação do melhor jovem:

1- Egan Bernal (Ineos): 82h57’00’’

2- David Gaudu (Groupama-FDJ): 23’58’’

3- Enric Mas (Deceuninck – Quick-Step): +58’20’’

Classificação da melhor equipe:

1- Movistar: 248h58’15’’

2- Trek-Segafredo: +47’54’’

3- Ineos: +57’52’’

Atleta mais combativo do Tour de France:

Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep)