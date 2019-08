Ciclista amadora do L’Étape Brasil vê final do Tour de France de perto

A ciclista amadora Claudia de Souza Lencioni teve a oportunidade de acompanhar de perto a etapa final do Tour de France 2019, principal prova da modalidade, que teve o colombiano Egan Bernal como campeão. A paulista de Caçapava foi a ganhadora da promoção “Explore o mundo com a EF”, empresa de idiomas que patrocina o L’Étape Brasil. O ponto alto da viagem foi o sprint final na Champs-Élysees no domingo (26).

Fã de ciclismo e com três participações seguidas na prova nacional, Claudia de Souza Lencioni se prepara para pedalar novamente em Campos do Jordão (SP) em 29 de setembro. O evento terá o percurso de 107 km e uma opção de 66 km.

A ciclista relatou que os franceses que assistiam ao tour nas ruas de Paris ficaram interessados em saber como funciona a etapa brasileira da prova. O L’Étape chegou ao País em 2015 com a chancela do Tour de France e se consolidou como a maior competição amadora do ciclismo nacional.

”Quando tive a ideia de ir à Champs-Élysees vestindo a jersey do L’Étape Brasil, e com um boné com a bandeira brasileira, eu não imaginava que despertaria tanta comoção e curiosidade. As pessoas me perguntavam a respeito da prova no Brasil… outras vezes ouvia um ‘Brésil’. Em nenhum momento essa camisa passou despercebida”.

”E imaginei como seria bom ter um brasileiro na prova, ver bandeiras tremulando por lá. Por um dia, foi muito bom sentir que levei o Brasil para a Champs-Élysees, com muita alegria e um sorriso no rosto!”, contou Claudia de Souza Lencioni. ”Eu sorri muito, chorei muito, e me senti parte de toda aquela energia poderosa. Foi uma experiência surreal. Foi daqueles dias em que a gente sente que não tem como ser mais feliz”.

A vencedora da promoção a EF Idiomas explica que o Tour de France exerce uma força quase irracional sobre o público, envolvendo pessoas de todas as idades, famílias inteiras, cada um com camisas de alguma equipe, sem causar rivalidade causa rivalidade.

”Aquele mar incontável de pessoas está unido pelo amor ao ciclismo, e só quer uma coisa: contemplar o pelotão daqueles semi-deuses… Esse espetáculo movimenta um sem-fim de profissionais. Algumas pessoas diriam: ‘ são só bicicletas ‘ Mas não, é uma indústria gigantesca que movimenta a economia, comércio, hotelaria…”.

A ativação no Tour de France foi o primeiro passo da parceria entre L’Étape e EF, empresa que também tem equipe de ciclismo profissional competindo a prova. ”É um patrocinador que tem o DNA de ativação e novas ações estão por vir! Levar uma atleta amadora para vivenciar a atmosfera do Tour de France em Paris é proporcionar algo único”, explicou Fábio Oliveira, diretor comercial do L’Étape Brasil.

Vida longa ao L’Étape!

Com 47 anos, Claudia de Souza Lencioni pedala mais por amor do que por competição. A paulista confessa não usar Strava e nem ter ambição por troféus e pódio. Sua ‘vibe’ é andar de bicicleta e o L’Étape é uma opção e tanto!

”Eu acompanho a história do L’Étape com muito entusiasmo por ser um pedaço do Tour de France no Brasil. Tendo visto a organização e excelência em tudo, hoje eu entendo o empenho da organização em manter esse mesmo nível de excelência em segurança, alimentação, ambulâncias, apoio ao atleta, etc. Vida longa ao L’Étape!”.

”Eu realmente desejo que o olhar sobre o L’Étape Brasil vá além da corrida e paixão pelo ciclismo, mas da economia que isso envolve e movimenta as cidades circunvizinhas deste espetáculo. Fazer tanto autoridades como moradores locais entenderem que não é um dia de estrada fechada. Isso é uma oportunidade de movimentar a economia local”.

Edição 2019

O L’Étape Brasil by Le Tour de France terá o percurso oficial de 107 km e será disputado em Campos do Jordão (SP) no dia 29 de setembro. Serão 2.330 metros de altimetria acumulada, o equivalente a subir um prédio residencial de 770 andares.



Os cerca de 3 mil ciclistas terão três subidas principais no caminho. A primeira escalada será de 13,3 km de extensão em Itapeva, depois mais 4,8 km e 140 m de altimetria na Serrinha do trevo das rodovias SP-050 e SP-046 e a última de 14 km de ascensão com 710 m de altimetria no trecho da Serra Velha. Vale lembrar que esse trecho final será após 85 km pedalados!

O percurso em Campos do Jordão (SP) será completamente fechado para o trânsito de veículos durante a prova. A equipe será formada 300 oficiais de pista e contará com 28 veículos de assistência, incluindo 15 motos, 12 ambulâncias e um helicóptero.

A edição 2019 do L’Étape Brasil by Le Tour de France terá percurso mais voltado para iniciantes com 66 km de distância e algumas montanhas a menos, tornando bem mais fácil completar o desafio. A altimetria acumulada será de 1.330 km.

A largada no domingo, 29 de setembro, será às 7h. O evento abre ao público na sexta, 27 de setembro, com várias atrações para os fãs do ciclismo.

Em 2018, no percurso de 111 km, o vencedor no masculino foi Otávio Bulgarelli com o tempo de 3 horas, 18 minutos e 46 segundos. No feminino, a vencedora foi Nadine Gill com 3 horas, 43 minutos e 4 segundos.

Na versão de 77,2 km, os vencedores foram Michel Gimenes (2 horas, 34 minutos e 30 segundos) e Bianca Julio (3 horas, 7 minutos e 59 segundos).