Arena das Lutas em São Paulo recebe Boxing For You

A Arena de Lutas, na cidade de São Paulo (SP), receberá pela primeira vez o Boxing For You. A sexta edição do evento está marcada para o domingo, 11 de agosto, a partir de 20h.

Serão ao todo sete combates, incluindo a disputa do título latino feminino do CMB (Conselho Mundial do Boxe) da categoria Super-Leves (até 63,5 Kg) entre a medalhista olímpica de Londres 2012 Adriana Araújo e a argentina Yamila Abellaneda.

A noite de boxe, que terá a transmissão das principais TVs por assinatura do País, reunirá também o combate internacional entre o baiano Robenílson de Jesus e o chileno Robinson Laviñanza.

No sábado, 10 de agosto, a partir de 13h, ocorrerá o exame médico e depois a pesagem oficial.

”O Boxing For You é o maior evento de boxe brasileiro. Temos muito orgulho de termos sido selecionados entre as diversas academias em todo o Brasil para sediar esta edição. Nosso Centro de Treinamento terá o melhor nível técnico do Boxe profissional em todo o Brasil”, disse David Chen, sócio-proprietário da Arena de Lutas.

O local deve receber mais de 500 pessoas para a sexta edição do Boxing For You, incluindo convidados, celebridades e profissionais de mídia. A equipe técnica e de produção do evento já trabalham no chamado overlay (adesivagem e estruturação ao evento) da academia, que fica no bairro da Barra Funda.

”Estamos nos preparando para receber as sete lutas com lutadores internacionais, onde esperamos estar no mesmo nível de outras academias de todo o mundo”, completou David Chen.

Gleason’s

A escolha da organização do Boxing For You pela Arena de Lutas também está relacionada ao ambiente que a academia oferece! O objetivo será recriar a Gleason’s Gym, que serviu de pano de fundo para 24 filmes de Hollywood, sendo 14 deles premiados com a estatueta do Oscar.

”A gente teve uma ideia inovadora ao fazer um evento vintage, ou seja, retomando aspectos da famosa academia Gleason’s, que existe até hoje nos Estados Unidos. Vamos tentar reconstruir esse ambiente da década de 1930”, disse Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

A Arena de Lutas fica na rua Conselheiro Brotero, 330, no bairro da Barra Funda, em São Paulo (SP).