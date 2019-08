José Aldo leva pupilo ao Boxing For You 6

José Aldo, um dos maiores nomes do MMA brasileiro, está envolvido diretamente com o Boxing For You 6, principal evento da nobre arte no País e que será disputado neste domingo (11), na Arena de Lutas, em São Paulo (SP).

O ídolo do UFC vai mandar seu pupilo oriundo da Escola de Lutas José Aldo para a noite de lutas para estrear no boxe profissional. O paraense Juscelino Pantoja enfrenta o paulista Caio Calmon Viera (2-0) na categoria peso leve (até 61,23 kg), combate de até quatro rounds.

O estreante Juscelino Pantoja é um dos professores do projeto social inaugurado em agosto do ano passado, no Morro Azul, Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). A Escola de Lutas José Aldo oferece aulas gratuitas de Boxe, Jiu-Jitsu, Capoeira, Judô, Muay Thai e Luta Olímpica para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

”É a primeira grande oportunidade de Jucelino aparecer no cenário nacional e para um futuro próximo se destacar internacionalmente”, disse José Aldo.

”Eu acho o Boxing For You um grande evento, uma oportunidade para os atletas do Brasil começarem a se testar e se apresentar ao mundo do boxe mundial”.

Treinando para voltar ao octógono ainda em 2019, José Aldo está treinando no Rio de Janeiro (RJ) e aguardando o nome do seu próximo adversário. O amazonense tem 33 lutas no MMA, com 28 vitórias e 17 delas por nocaute.

O card do Boxing For You terá ao todo sete combates, incluindo a disputa do título latino do CMB (Conselho Mundial de Boxe) entre a brasileira Adriana Araújo (3-0) e a argentina Yamila Abellaneda (6-3).

Estreia com peso

Juscelino Pantoja está ansioso para sua estreia profissional depois de conquistar títulos nacionais no boxe amador. “Meu estilo de combate preza muito pela velocidade e movimentação. Ir bem no Boxing For You significa uma maior chance de receber oportunidades fora do país”.

”É um vitrine e uma oportunidade que preciso aproveitar. Estou muito ansioso e espero que o resultado final seja o melhor possível”, completou Juscelino Pantoja, que nasceu Soure (PA).

O treinador de Juscelino Pantoja, Ricardo Dias, fez a preparação completa do lutador no Rio de Janeiro (RJ) .”Juscelino faz parte do projeto que tem na região Norte do país. Eu levei ele para o Rio de Janeiro para treinar e evoluir, Aliás, sai da região Norte e fui para Rio ficar quatro meses, cuidando da preparação do Pantoja. Por conta disso, sei que está preparado para qualquer um e qualquer situação”, explicou ‘Ricardinho’.

Rival experiente

O paulista Caio Calmon, também conhecido como ‘Pelé’, terá a missão de frustar os sonhos de Juscelino Pantoja na divisão dos leves (até 61,23 Kg). O boxeador, que treina em Guarulhos (SP), está invicto na sua carreira profissional com duas vitórias contra José Robson (decisão unânime) e Mayky Dylan (nocaute), respectivamente.

Os dois combates foram realizados em 2019 na academia Coliseu Boxe, em Guarulhos (SP). “Estou treinando a todo vapor. Sou muito técnico, mas luto conforme o adversário. Gosto de estudar bastante contra quem luto e me adaptar”, explicou Caio Calmon, de 32 anos.

Com passagens pela Seleção Brasileira de Boxe com apenas 15 anos, Caio Calmon acumula muitos títulos em sua carreira, entre eles o de campeão paulista de boxe, três vezes campeão do Torneio Luvas de Ouro, campeão dos Torneio dos Campeões, campeão do Torneio das Estrelas, campeão brasileiro e conquistou o bronze nos jogos Jogos Pan-Americanos de 2003 de Boxe, na Cidade do México.

“Boxe é tudo para mim. Não me vejo sem ele. Entrei no boxe aos 12 pra condicionamento e aos 15 entrei na seleção, para não sair mais. O Boxing For You é muito show. Uma vitrine que farei de tudo para aproveitar”, finalizou o pugilista.

As lutas serão na Arena de Lutas, que fica na rua Conselheiro Brotero, 330, no bairro da Barra Funda, em São Paulo (SP).

Confira o card da sexta edição do Boxing For You

Categoria Peso Leve (até 61,23Kg)

Juscelino Pantoja (Debutante) Vs Caio Calmon Viera (2-0)

Categoria Super-Galos (até 55,34 Kg)

Jeans Alves Carvalho (3-1-1) Vs Nathan Ramatis (Debutante)

Categoria Meio-Médio (até 66,68 Kg)

Fernando ‘Black’ da Silva (1-0) Vs Pedro Henrique de Oliveira ‘Mazzaropi’ (1-0)

Categoria Pesos-Pesados (Ilimitado)

Igor Adiel (5-0) Vs Marcelo ‘Brasília’ Cruz (1-1)

Categoria Super-Penas (até 58,97 Kg)

Eduardo Costa ‘Pará’ (2-1) Vs Roger Guterres (2-0)

Categoria Super-Galos (até 55,34 Kg)

Robenílson de Jesus (2-0) Vs Robinson Laviñanza (13-4-2)

Categoria Super-Leves (até 63,5 Kg)

Adriana Araújo (3-0) Vs Yamila Abellaneda (6-3)