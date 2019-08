Dinastia verde: ZR Team acumula títulos e se torna referência nacional no Jiu-Jitsu

Treinos diários, sem direito a descanso nos finais de semana, respeito e muita dedicação. Essa é a receita da ZR Team para os atletas de Jiu-Jitsu que compõem a equipe. Com apenas três anos de existência, o esquadrão, liderado pelo mestre pernambucano Zé Radiola, acumula diversos títulos, garantindo uma respeitada dinastia.

Na Paraíba, a ZR Team tem o comando do multicampeão William Martins. Em 2019, a equipe garantiu a primeira colocação em quase todas as competições de jiu-jitsu disputadas no estado. O mestre afirma que há um aumento considerável de admiradores do time e não nega a sede por títulos.

"A ZR Team Paraíba, com o passar do tempo, visto que ela já tem três anos de existência, cresce cada vez mais. Temos bons resultados aqui na Paraíba, aumentamos a cada competição e a cada preparação para campeonatos. Estamos unidos para conquistar títulos em vários campeonatos".

Foto: Divulgação/ZR Team Paraíba

Além de comandar seus alunos, William Martins promove constantemente uma série de seminários pela região Nordeste, com o intuito de compartilhar seu conhecimento sobre a arte suave e utilizar sua experiência no esporte para orientar outros atletas, sejam iniciantes ou graduados.

Neste momento, a ZR Team está na etapa final da preparação para o Recife Open de Jiu-Jitsu. Por ocorrer em sua cidade, a competição é uma das principais metas do Mestre Zé Radiola. Sobre o campeonato, William Martins elogiou o empenho de toda equipe e confirmou que há uma boa perspectiva para a disputa.

"As expectativas são as melhores. Todo mundo está treinando, vindo todos os dias e contribuindo com os treinos para a competição. Vamos entrar com o foco na conquista de mais um título".

No início deste ano, o esquadrão de Zé Radiola teve uma conquista extremamente importante. Trata-se do título por equipes do Campeonato Europeu, na categoria de iniciantes. O troféu foi muito festejado pelo líder da ZR Team, que garantiu ainda mais determinação para as demais competições.

Após a realização do Recife Open, a ZR Team vai direcionar seus treinamentos para a disputa do Campeonato Brasileiro, que ocorre no dia 7 de setembro, no Rio de Janeiro. Duas semanas depois, a equipe participará do Nordeste Jiu-Jitsu Championship, em João Pessoa, onde pretende manter a sequência de títulos regionais.