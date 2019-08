Jersey do L’Étape Brasil 2019 destaca montanhas referentes às cinco edições do evento

O L’Étape Brasil by Le Tour de France divulgou o material esportivo que será usado pelos quase 3 mil ciclistas participantes da edição 2019. A principal prova da modalidade no País será realizada em 29 de setembro, em Campos do Jordão (SP). A jersey foi desenhada e produzida pela ASW – Aero Sport Wear e será entregue junto ao kit de participação.

A empresa assina os uniformes usados pelos ciclistas do L’Étape Brasil desde 2017. Para este ano, o design buscou valorizar as melhores serras percorridas e conquistadas em todas as edições anteriores, exaltando o desafio de cada subida até o topo. A jersey conta com duas linhas centrais que fazem alusão à estrada.

O percurso principal terá 107 km com 2.330 metros de altimetria acumulada, o equivalente a subir um prédio residencial de 770 andares. O trecho mais voltado para iniciantes será de 66 km de distância e algumas montanhas a menos.

”A jersey de 2019 tem traços que celebram os cinco anos da prova no Brasil. Cada triângulo significa uma temporada. Há também triângulos que remetem às montanhas das edições anteriores”, disse Fábio Oliveira, diretor comercial do L’Étape Brasil.

Segundo informações da ASW, a camisa oficial do L’Étape foi desenvolvida para ser um produto descomplicado e que contém tudo que o ciclista precisa de fato, como transferência de umidade garantida pela tecnologia Dry, proteção UV50, zíper inteligente, modelagem fit e mangas mais alongadas, de acordo com as tendências européias. Foi adicionada uma barra traseira em silicone personalizado e um “label” na parte da frente que conferem exclusividade às peças L’Étape Brasil.

”Sem dúvida, todos os ciclistas terão um produto de muita qualidade e pensado em todos os detalhes. Da escolha da matéria prima, passando pelo processo produtivo e chegando a experiência de uso, temos certeza que entregamos um belo trabalho. Para nós, o L’Étape é importante fonte de feedback e desde o início da parceria em 2017 nós buscamos ouvir os atletas para evoluir em termos de produto”, contou Loris Verona Jr., head comercial da ASW.

O bretelle é de poliamida e tem compressão que auxilia no rendimento durante a prática do ciclismo por conta da melhor estabilização da musculatura e melhora da circulação. O ‘cycling pad’ (chamois) utilizado neste ano será diferencial, pois trata-se do modelo Power Pro da Berenis, fabricante européia que se destaca com fornecimento para grandes marcas no mundo todo. Foram alguns meses no desenvolvimento prévio das peças, muitos testes, muitas alterações, mas agora a certeza que chegamos em produtos que farão jus ao nível da prova.

Em 2018, no percurso de 111 km, o vencedor no masculino foi Otávio Bulgarelli com o tempo de 3 horas, 18 minutos e 46 segundos. No feminino, a vencedora foi Nadine Gill com 3 horas, 43 minutos e 4 segundos. Na versão de 77,2 km, os vencedores foram Michel Gimenes (2 horas, 34 minutos e 30 segundos) e Bianca Julio (3 horas, 7 minutos e 59 segundos).

Sobre a ASW

Nascida em 1986 movida pela paixão dos irmãos Paulo e Dimas Mattos pelas motos Off Road, a empresa empregou esforços para desenvolver equipamentos para os ciclistas a partir dos anos 2000. De lá para cá, conquistou atuação em todos os estados do Brasil e países da América Latina como Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia. A ASW exporta para marcas como Garneau e Alpinestars.

A empresa é patrocinadora dos maiores times de Mountain Bike do Brasil como Cannondale Brasil Racing, Sense Factory Racing e Groove Team e de grandes provas como o L’Étape Brasil.