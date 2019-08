VelaShow desembarca em Niterói no ano de 2020

O VelaShow 2020 será realizado de 3 a 5 de abril de 2020, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Será a segunda edição do evento, considerado a primeira plataforma de comunicação e negócios exclusivamente voltada para a modalidade no Brasil.

A feira teve sua estreia em 2019 no Centreventos de Itajaí (SC), no mês de abril. O evento conta com regatas, workshops, palestras e expositores do setor.

Em 2020, a organização do Velashow espera receber mais de 50 representantes de marcas relacionadas ao mundo náutico, como estaleiros, veleria, empresas de charter, embarcações expostas e outros.

A Regata Velashow também está confirmada na edição 2020 e as informações sobre as classes convidadas e os detalhes do percurso serão informados em breve. O certo é que as provas serão disputadas na Baía de Guanabara, um dos locais mais tradicionais de regatas no País.

”Tivemos uma resposta muita positiva no mercado do Brasil na vela após o sucesso da edição de Itajaí (SC). Como o Rio de Janeiro é um eixo importante de negócios, nós escolhemos fazer o evento em Niterói, dando assim um salto exponencial de qualidade. Nosso objetivo é atrair um maior número de visitantes e expositores em 2020, incluindo internacionais”, explicou Edilberto Almeida, organizador do VelaShow.

O evento será realizado no Clube Naval Charitas, localizado nos arredores da Baía de Guanabara, mais precisamente na enseada de São Francisco. O CNC é um dos locais mais tradicionais da vela brasileira.

”O Clube Naval Charitas possui incríveis vistas panorâmicas que se estendem das encostas da cidade de Niterói até a entrada da baía, tendo como cenário ao fundo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar”, disse Edilberto Almeida.

”Além disso, o Charitas conta com serviços e estrutura de trapiche, vagas molhadas, restaurante e um grande número de velejadores”.

Edição 2019

A feira reuniu mais de 40 expositores, e ainda fez três regatas e uma expedição nos três dias do feriado de Páscoa em Itajaí (SC). O evento deu mais destaque no cenário náutico à cidade, sede de três edições da Volvo Ocean Race e duas da Transat Jacques Vabre.

Os expositores de toda a cadeia produtiva da vela comemoraram os resultados do primeiro evento e elogiaram a iniciativa da Cardoso Almeida em fazer uma feira 100% voltada à vela.

”Desde a década de 80, a gente não vê um evento reunindo tantos velejadores. Os boatshows de hoje são focados em motor e a vela ficou desprestigiada. O VelaShow ficou acima de qualquer expectativa”, contou Hamilton Angonezi, diretor da Nautos.

Além dos hotéis lotados, a cidade pela primeira vez viu sua Marina Itajaí 100% ocupada em suas vagas molhadas, ou seja, 200! Fãs da vela de todos os estados da federação foram ao Velashow.