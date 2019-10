Cidade brasileira volta a sediar a The Ocean Race

A organização da The Ocean Race 2021-22 confirmou, nesta quarta-feira (16), o retorno de Itajaí (SC) na lista de cidades-sede da regata de volta ao mundo. Os catarinenses repetirão pela quarta vez a stopover brasileira depois do sucesso de público nas anteriores. Em 2017-18, por exemplo, foram mais de 440 mil visitantes na Vila da Regata montada no Centreventos. A prova marcou a estreia da campeã olímpica Martine Grael na competição.

Será a 11ª vez que o Brasil recebe os barcos da regata volta ao mundo em sua história de 45 anos. Itajaí recebeu as equipes internacionais em 2012, 2015 e 2018, sempre nos meses de abril na etapa considerada a mais difícil da competição. Em todas as edições anteriores, os velejadores partiram da Nova Zelândia com destino ao Brasil passando pelos temidos mares do sul e pelo icônico Cabo Horn.

"É fantástico voltar a Itajaí após três paradas bem-sucedidas nas edições anteriores", disse Richard Brisius, presidente da The Ocean Race. ''Em 2018, ver a resposta da torcida local à velejadora Martine Grael foi um lembrete poderoso do que esse esporte significa para nossos fãs no Brasil''.

A Ocean Race está programada para começar no porto de Alicante, Espanha, no quarto trimestre de 2021, e terminar em Gênova, na Itália, em junho de 2022. Itajaí (SC) se junta a outras cidades-sede da regata como Aarhus, Dinamarca e Haia, Holanda, além da rápida parada em Cabo Verde, ilha no meio do Oceano Atlântico. Novos locais serão divulgados nos próximos dias.

''A Ocean Race se tornou uma das principais atrações de Itajaí, não apenas para visitantes locais, mas também um local turístico nacional e internacional'', disse Volnei Morastoni, prefeito de Itajaí.

''O impacto econômico do último evento aumentou 28% em relação às paradas anteriores e trabalharemos para garantir que isso continue''.



História brasileira na regata

O Brasil tem forte tradição de sediar etapas da Ocean Race desde sua primeira edição em 1973. Com a confirmação de Itajaí, o País recebeu o evento 11 vezes, sendo o Rio de Janeiro (RJ) o destino mais acessado com cinco, seguido pelos catarinenses agora com quatro.

Em 2005-06, uma campanha histórica colocou nas águas internacionais o veleiro Brasil 1, comandado por Torben Grael. A equipe terminou na terceira colocação.

A história registra nove velejadores do País na disputa, incluindo os campeões olímpicos Torben Grael, Marcelo Ferreira e Martine Grael. O primeiro foi Fernando Peres, no La Barca Laboratorio (1981-82). O Brasil tem Torben Grael como único comandante campeão da regata. Em, 2008-09, o atleta liderou o Ericson 4 na campanha vitoriosa ao lado dos compatriotas Joca Signorini e Horácio Carabelli.

''Estou muito empolgado em saber que a The Ocean Race retornará a Itajaí. É uma ótima notícia para os velejadores e fãs de regata brasileiro'', disse Torben Grael, membro do conselho da World Sailing.



"Com uma possível entrada brasileira na próxima corrida, esse interesse pode crescer ainda mais", disse Grael, que também comandou o Brasil 1 no evento de 2005-06.

Em 2018, Torben Grael, teve a honra de receber a filha Martine Grael a bordo do AkzoNobel em Itajaí após a pupila enfrentar os mares do sul pela primeira vez.



Sustentabilidade

Itajaí (SC) aproveitou as políticas rígidas contra o uso de plásticos descartáveis na última regata para evitar o uso de 300.000 copos no Race Village e, posteriormente, aplicou a medida em outros eventos na cidade e na região, criando um legado duradouro da sustentabilidade.

"É inspirador ver o legado de nossas iniciativas de sustentabilidade da última prova tendo um impacto significativo e duradouro", disse Johan Salén, diretor administrativo da The Ocean Race.



Stopovers brasileiras

1973-74 - Rio de Janeiro

1977-78 - Rio de Janeiro

1997-98 - São Sebastião

2001-02 - Rio de Janeiro

2005-06 - Rio de Janeiro

2008-09 - Rio de Janeiro

2011-12 - Itajaí

2014-15 - Itajaí

2017-18 - Itajaí

2021-22 - Itajaí



Velejadores

*campeão

Horácio Carabelli

"2005-06 Brasil 1

2008-09 Ericsson 4*

Kiko Pellicano

2005-06 Brasil 1

Fernando Peres

1981-82 La Barca Laboratorio

Joca Signorini

2005-06 Brasil 1

2008-09 Ericsson 4*

2011-12 Team Telefónica

Marcelo Ferreira

2005-06 Brasil 1

André 'Bochecha' Fonseca

2005-06 Brasil 1

2008-09 Delta Lloyd

2014-15 MAPFRE

Torben Grael

1997-98 Innovation Kvaerner

2005-06 Brasil 1

2008-09 Ericsson 4*

Lucas Brun

2005-06 ABN AMRO TWO

Martine Grael

2017-18 team AkzoNobel

Barco

2005-06 - Brasil 1 (comandado por Torben Grael)

Terceiro lugar



Resultados em Itajaí

In-port races

2012 - Groupama 5

2015 - Team Brunel

2018 - MAPFRE

Vencedores de etapa

2012 - Puma

2015 - Abu Dhabi Ocean Racing

2018 - Team Brunel

Etapa anterior

2012 - Auckland (New Zealand)

2015 - Auckland (New Zealand)

2018 - Auckland (New Zealand)

Etapa seguinte

2012 - Miami (USA)

2015 - New Port (USA)

2018 - New Port (USA)

Velejadores brasileiros competindo em Itajaí

2012 - Joca Signorini (Telefonica)

2015 - André Fonseca (MAPFRE)

2018 - Martine Grael (team AkzoNobel)