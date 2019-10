Boxing For You coroa nova campeã mundial Adriana Araújo

O Boxing For You 7 foi realizado nesta sexta-feira (18), na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), com a disputa de seis combates, incluindo o título Mundial Silver do CMB – Conselho Mundial de Boxe, na categoria Super-Leves (até 63,5 kg).

A medalhista olímpica Adriana Araújo, única do País no boxe feminino, dominou a argentina Claudia Andrea Lopez nos 10 rounds e levou pra Salvador (BA) o cinturão das super-leves (até 63,5 kg).

O resultado foi por decisão unânime (100 a 89, 100 a 89 e 99 a 90).

Bronze em Londres 2012, a baiana entra no hall de campeões mundiais brasileiros como Éder Jofre e Acelino Popó Freitas.

”Dever cumprido! As pessoas que me apoiaram sabem o que eu passei para chegar aqui e ganhar esse cinturão. Tudo foi e é muito difícil, principalmente para nós, mulheres”.

”Obrigado Boxing For You por me dar essa chance”, comemorou Adriana Araújo.

O co-main event da noite foi mais um nocaute do peso-pesado (peso ilimitado) Igor Adiel, apontado pelos especialistas da modalidade como o novo fenômeno do boxe nacional.

O adversário, Fernando Simões de Almeida, foi à lona logo no primeiro round com o supercílio aberto. O árbitro não deu sequência ao combate.

”Fico muito feliz por mais uma vitória. Nunca entro nas lutas pensando no nocaute, vem como consequência”.

”Mas o trabalho que estou fazendo junto com toda a minha equipe está surtindo efeito. Seguindo nesse ritmo, muita coisa boa pode vir por aí”, projetou Igor Adiel, que soma oito vitórias e oito nocautes no profissional.

O principal evento da nobre arte no País quebrou um jejum de quase duas décadas sem transmissões de boxe na TV aberta, com a exibição da luta principal na Bandeirantes para todo o Brasil, enquanto o card completo foi exibido no Band Sports.

”Foi um sucesso. As lutas do Boxing For You conseguiram dobrar a audiência da Band, o que mostra a força da modalidade”.

”Estou muito feliz também pelos resultados no ringue, principalmente com o título mundial da Adriana, o primeiro da nossa plataforma”.

”Também não podemos esquecer do nocaute do Igor Adiel, que agora lutará pelo título brasileiro e depois em carreira internacional”, disse Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

A organização do Boxing For You vai anunciar nos próximos os dias o calendário de combates para 2020. No ano de 2019, o evento promoveu outros dois cards com medalhistas olímpicos no ringue.

Em março, em Mangaratiba (RJ), Robson Conceição (ouro no Rio 2016), Esquiva Falcão (prata em Londres 2012) e a própria Adriana Araújo (bronze em Londres 2012) deram show e se mantiveram invictos em suas carreiras no profissional. Em agosto, na mesma Arena de Lutas, Adriana Araújo faturou o título latino do CMB.

”O título desta noite não coroa apenas a carreira da Adriana e sim, a luta de todas as mulheres brasileiras. Esse foi o primeiro cinturão mundial conquistado no Boxing For You”.

”O objetivo é formar novos ídolos e construir a carreira deles nacionalmente e internacionalmente”, explicou Reginaldo Ferrante, CMO do Boxing For You.

Sobre as outras lutas

Com dois nocautes seguidos no Boxing For You, Eduardo Costa Pará enfrentou o invicto Peter Venancio Jr e levou a vitória por decisão unânime (60/53, 59/54 e 59/54).

O atleta do São Paulo F.C. dominou o combate da divisão dos super-penas (até 58,967 Kg), apesar de algumas investidas no fim da luta do filho de Peter Venancio, um dos grandes nomes da história do boxe nacional.

”Eu vim aqui para dar show, junto com o meu técnico Loya. Graças a Deus foi tudo de acordo com os conformes. Trabalhei duro e fui recompensado. Agora eu quero mais. Espero participar do próximo com certeza”, destacou Eduardo Costa Pará.

Nos médios-ligeiro (até 69,8 kg), Vitor Siqueira superou Walisson Henrique Fagundes por pontos (58/54, 58/54 e 58/55) num dos combates mais equilibrados da noite.

E, nas duas primeiras lutas do card, dois nocautes. No super-moscas (até 51,71 kg), Andres Gregório derrubou o estreante Lincoln Araujo. Em menos de um minuto, Ykaro Santos atropelou Wendell Silva na categoria leve (até 61,23 kg).