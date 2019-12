Reabertura da tradicional pista de skate de São Bernardo do Campo tem Sandro Dias e shows

A pista de skate do Parque da Juventude em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, será reaberta neste sábado e domingo (07 e 08). Um evento especial marcará a reinauguração do maior parque de esportes radicais da América Latina com a presença do skatista Sandro Dias. Mais de 25 mil pessoas são esperadas no local.

Depois de uma reforma e modernização, a pista de skate do País volta com apresentações de grandes nomes dos esportes radicais, como o hexacampeão mundial Sandro Dias, além de muito BMX, escalada e paraglider.

Para comemorar a data, a organização promoverá shows das bandas Maneva, CPM 22 e a atração internacional Suicidal Tendencies.

Tudo com entrada gratuita.

Reconhecido como o mais tradicional local para a pratica de skate da América Latina, o Parque da Juventude Città Di Maróstica está ligado diretamente à história de grandes nomes do esporte brasileiro, como o já citado Sandro Dias.

O skatista foi revelado na pista de São Bernardo do Campo.

”Como morava em Santo André, esta pista foi fundamental na minha formação como skatista. Comecei a frequentar o espaço antes das grandes competições”.

”Tive a oportunidade de andar nas pistas em todas as fases e enfatizo a importância de ver o parque se atualizando, acompanhando a evolução do skate”, disse o skatista Sandro Dias.

A história da agência Youp, responsável pela organização dos dois dias de festas no Parque da Juventude, também está ligada à pista do ABC Paulista.

”O local é referência para todos os praticantes de skate e outras modalidades radicais. Nossa trajetória como agência começou ali também com o Sandro Dias”.

”Por isso, a nossa responsabilidade é entregar um evento que remata às raízes do esporte e à tradição da Campon, como é chamada a pista de São Bernardo do Campo”, contou Darcio França, CEO da Youp.

”A escolha dos shows também tem tudo a ver com essa história de quase 40 anos da pista! Será inesquecível reunir Maneva, CPM 22 e a atração internacional Suicidal Tendencies no local”.

Referência nacional para atletas de esportes radicais e localizado no centro da cidade, o Parque da Juventude foi fundado em 1982 e conta com 22.500 m².

Na reforma, planejada e executada pela administração local e pela iniciativa privada, as pistas de skate do Street Park sofreram alterações do traçado, tratamento especial, com polimento e resina, inclusão de novos obstáculos e equipamentos, bem como reparo do gradil, revisão da iluminação e reforma do sistema de drenagem.

Atrações

Sandro Dias veio dos EUA e marcará presença no evento, que terá também a 6ª edição do Arena Banks, que reunirá 16 atletas de BMX, entre eles o atual campeão Cauan Madona, e Caio Souza, o Rabisco, ambos atletas da cidade.

Além da apresentação dos atletas profissionais nas pistas do street park, street, half-pipe, BMX dirt, a parede de escalada será reinaugurada com a presença de Felipe Camargo, o Pikuira, pentacampeão brasileiro e dono de um título sul-americano de escalada, na categoria Boulder.

No evento haverá sessões livres para os praticantes de esportes radicais tanto nas pistas quanto na parede de escalada e tirolesa.

As atrações continuam no domingo (8) com shows de CPM 22 e Suicidal Tendencies.