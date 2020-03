Organizadores veem como 'impensável' possibilidade de cancelar Jogos Olímpicos

O mundo inteiro acionou o estado de alerta máximo com a grande quantidade de casos do coronavírus ao redor de todo o globo. A atenção ficou ainda mais ampla com a oficialização do quadro de pandemia, feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) durante a quarta-feira (11). Como não pode estar alienado ao panorama mundial, o esporte tem tomado medidas para conter o avanço do vírus – seja pelas autoridades governamentais, seja por entidades de alcance regional, nacional ou mundial. Vários órgãos são cobrados. Um dos principais alvos no momento para saber qual a atitude a ser tomada é o comitê que organiza os Jogos Olímpicos de Tóquio, a serem inicialmente disputados entre os dias 24 de julho a 9 de agosto.

Com inúmeras competições suspensas, os organizadores concederam entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), em Tóquio, capital do Japão, sede do maior evento esportivo existente. Porém, na direção contrária da lógica, a naturalidade no discurso reforça os dizeres de que tudo está mantido como o planejado. Pelo menos essas foram as declarações da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

“Não se pode dizer que o anúncio de uma pandemia não tem impacto, mas eu acredito que o cancelamento é impensável. Continuaremos trabalhando em total colaboração com o COI, o comitê organizador e o governo nacional para garantir a organização de Jogos Olímpicos seguros e confiáveis”, afirmou a governadora.

Apesar de toda a segurança de Yuriko Koike, a palavra final e com mais valência cabe ao Comitê Olímpico Internacional (COI), a entidade máxima do esporte olímpico no mundo. O órgão deixou bem claro na semana passada que vai coordenar o assunto em total conectividade com a OMS. Por enquanto, adiamento ou cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio é um tema fora de cogitação.