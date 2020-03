Tom Brady chega a acordo e será quarterback titular do Tampa Bay Buccaneers

O futuro de Tom Brady na NFL está praticamente resolvido. Menos de 12 horas depois de comunicar sua saída do New England Patriots após 20 anos, o quarterback será jogador do Tampa Bay Buccaneers a partir da próxima temporada. O jogador de 42 anos é aguardado nas dependências da equipe para finalizar acordo e assinar contrato, ainda sem data divulgada. As informações foram primeiramente divulgadas pela ESPN dos Estados Unidos, que informaram também que Brady irá receber cerca de 30 milhões de dólares por ano.

O atleta manifestou a vontade de ser jogador de futebol americano até os 45 anos de idade, mas não houve acordo entre o QB e a diretoria dos Patriots sobre uma extensão de contrato na última temporada. Com isso, Tom se tornou um free agent e se mostrou completamente disponível a jogar por outra franquia. As carências do time na última temporada, quando os Pats foram eliminados no Wild Card para o Tennessee Titans no Gillette Stadium, também contribuíram para sua saída. No fim das contas, o saldo de Brady em New England foram seis títulos de Super Bowl em nove finais, nove títulos da Conferência Americana e 17 troféus da Divisão Leste da AFC.

Como não foram fechados todos os detalhes, o Tampa Bay Buccaneers ainda não divulgou nenhum comunicado sobre a negociação. E isso talvez demore um pouco devido à pandemia do coronavírus no mundo. Mas é indubitável o ganho da franquia da Flórida com a chegada de Brady. O jogador tem cinco vezes mais vitórias nos playoffs, seis vezes mais vitórias no Super Bowl e sete vezes com mais de 30 touchdowns anotados por temporada do que todos os quarterbacks de Tampa Bay na história da equipe, em 1976. Para se ter uma ideia, o quarterback pode perder suas próximas 283 partidas e ter um histórico melhor que os Bucs. O Raymond James Stadium, casa dos Buccaneers, irá receber o Super Bowl em fevereiro de 2021.