 Jackie Stewart considera Fangio e Clark um patamar acima de Lewis Hamilton

Em uma entrevista ao podcast Fast Lane, o tricampeão mundial de F1 Jackie Stewart afirmou que os números e recordes estabelecidos pelo atual hexacampeão Lewis Hamilton não o tornam melhor que Juan Manuel Fangio e Jim Clark, campeões da F1.

Na entrevista ele afirmou que hoje em dia acontecem mais corridas, diferentemente da época que os pilotos disputavam menos corridas no campeonato. Veja o que Stewart disse:

"É complicado dizer do sucesso de Hamilton, hoje em dia são 20 a 22 corridas. Para mim, Fangio é o melhor, Jim Clark em segundo acima do Senna. Esses pilotos corriam menos, aproximadamente 6 a 8 provas por ano na F1. É tudo diferente agora. Lewis Hamilton pilota extremamente bem e não estou menosprezando as suas habilidades. Mas agora tudo é diferente", afirmou Stewart.

"Muitos vão discordar do que eu vou falar, mas eu acompanho o esporte desde criança, meu irmão era piloto, eu ia ver com ele as corridas, via Ascari, Nuvolari, Caracciola um dos melhores que eu já vi. Lewis é um piloto fora de série e fica dificil dizer que ele é o maior de todos os tempos. Simplesmente pelo que vi os outros fazerem", justificou.

Para complementar, Stewart elogiou o britânico quando ele trocou a McLaren pela Mercedes.

"Lewis fez muito certo em deixar McLaren na época e ir para a Mercedes. Sua melhor decisão da sua carreira. O carro e o motor são muito superiores que chega a ser injusto com o restante do grid. Temos que dar os créditos a Toto Wolff e Niki Lauda que montou uma equipe muito competitiva e extraordinária. escolhendo os melhores engenheiros, tirar o máximo do dinheiro, algo que outras equipes não conseguem fazer, exceto pela RBR. E porque essas escolhas se tornaram uma a melhor equipe disparadamente onde os pilotos foram bem sucedidos", finalizou.