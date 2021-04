Bills dominam Ravens e se garantem na decisão da AFC após 27 anos

Pela primeira vez desde 1993, o Buffalo Bills está na final da AFC. O time venceu neste sábado (16) o Baltimore Ravens dentro do seu estádio por 17 a 3 e enfrentará o vencedor de Cleveland Browns x Kansas City Chiefs. Novamente, a dupla Josh Allen e Stefon Diggs foram os grandes destaques no triunfo dos mandantes.

O jogo

Foi um confronto completamente estranho e aquém daquilo que se projetava. Uma amostra foi logo a primeira campanha que terminou em um chute errado de Justin Tucker. Com o jogo truncado e os ataques terrestres praticamente inexistentes, os dois lados tiveram tentar lançar passes, mas em muitas situações os defensores conseguiram levar a melhor.

Os Bills abriram o placar no final do quarto com um field goal de Tyler Bass e conseguiram deixar o jogo cada vez mais nervoso com mais um erro de chute para cada lado e enfim o primeiro acerto dos Ravens praticamente no estouro do cronômetro.

No segundo tempo, os Bills voltaram a gastar cronômetro mesmo sem pontuar. Com Josh Allen conseguindo mais espaço para passar, Buffalo teve um pouco mais de tranquilidade praticamente definiu o confronto com em dois lances. Na sua primeira campanha, Stefon Diggs encerrou a ida de mais de cinco minutos no ataque com um touchdown passado por Allen.

Em seguida, Lamar Jackson fez uma progressão rápida do ataque de Baltimore, mas uma tentativa de passe na endzone para Mark Andrews virou uma interceptação que foi retornada para TD.

Com 17 a 3 no placar, os Ravens ficaram entregues e não conseguiram repetir o mesmo desempenho de jogos anteriores. Apesar do último quarto ainda todo para jogo, Baltimore sucumbiu sem a sua principal arma, diante de uma defesa forte e com uma noite muito apagada de todos os seus principais jogadores.

Desesperados, os visitantes ainda tiveram dois turnovers on downs que nem mesmo o novo field goal desperdiçado de Bass pode trazer uma pequena ponta de esperança.

Destaques do jogo

Baltimore Ravens: Lamar Jackson (14 de 24 passes completados, 162 jardas e 1 interceptação) e Marquise Brown (4 recepções e 87 jardas)

Buffalo Bills: Josh Allen (23 de 37 passes completados, 206 jardas e 1 touchdown) e Stefon Diggs (8 recepções, 106 jardas e 1 touchdown)