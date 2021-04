Mahomes sai machucado, mas Chiefs vencem Browns e enfrentam Bills na final da AFC

Com mais emoção do que o previsto, o Kansas City Chiefs venceu neste domingo (17), o Cleveland Browns por 22 a 17 no Arrowhead Stadium e garantiram pelo terceiro ano consecutivo a final da AFC. Desta vez, a equipe de Kansas City enfrentará o Buffalo Bills que triunfou contra o Baltimore Ravens no sábado (16).

O jogo

No ritmo que o duelo começou parecia que os Chiefs atropelariam os Browns. Pontuando em todas as campanhas, Kansas City conseguiu anotar 19 pontos mesmo sem ter um jogo brilhante do ataque. Do outro lado, a defesa conseguiu deixar Cleveland ficar apenas com um field goal e forçar um fumble na redzone que poderia ter dado outro rumo para os visitantes.

A chegada do segundo tempo era praticamente fundamental para Cleveland que precisava pontuar. No entanto, Baker Mayfield acabou sendo interceptado no campo de ataque, mas o que poderia ser o fim acabou dando mais uma chance para os visitantes quando Harrison Buttker errou um field goal de 33 jardas.

Os Browns melhoraram e passaram a usar no terceiro quarto o jogo terrestre que foi crucial para a campanha em que a equipe anotou um touchdown. Mesmo com nove pontos de vantagem, os Chiefs precisam buscar finalizar o jogo, mas o pesadelo de todo torcedor aconteceu: Patrick Mahomes tentou correr, mas rapidamente foi contido pela defesa e acabou sofrendo um choque de cabeça que o tirou do jogo.

Os Browns se animaram com a saída do quarterback adversário e conseguiram novamente com o jogo terrestre anotar mais um touchdown com direito a lei do ex com Kareem Hunt.

O grande momento de Cleveland foi comprovado com a defesa conseguindo interceptar Chad Henne. O principal problema é que mesmo com oito minutos no relógio a equipe não conseguiu produzir bem e o nervosismo tomou conta dos visitantes que avançaram apenas 12 jardas e devolveu a bola novamente para Kansas City.

Com pouco mais de quatro minutos, os Chiefs fizeram o que puderam para gastar o relógio e confirmar mais um triunfo. Corridas de Henne, passes curtos e Darrell Williams pelo alto e o chão deram as últimas pás de cal contra o corajoso Browns.

Destaques do jogo

Cleveland Browns: Baker Mayfield (23 de 37 passes completados, 204 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação) e Kareem Hunt (6 recepções, 32 jardas e 1 touchdown).

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes (21 de 30 passes completados, 255 jardas, 1 touchdown passado e 1 touchdown terrestre) e Tyreek Hill (8 recepções e 110 jardas)