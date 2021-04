Buccaneers vencem Packers fora de casa e garantem vaga no Super Bowl

A NFL conheceu o primeiro time que estará no Super Bowl 55. No Lambeau Field, os Buccaneers venceram os Packers por 31 a 26 neste domingo (24) e conquistaram o título da NFC. Agora, o triunfo faz com que a equipe da Flórida seja a primeira a jogar dentro do seu estádio na decisão da competição.

O jogo

O primeiro tempo acabou sendo o grande fiel da balança para as equipes. Em um jogo difícil, a defesa de Tampa Bay apareceu em diversos momentos para fechar o espaço do jogo terrestre e pressionar bastante Aaron Rodgers. Enquanto isso, os Buccaneers tinham um pouco mais de facilidade pelo chão, mas Tom Brady apareceu quando o time precisou converter terceiras descidas longas principalmente na primeira campanha que terminou com um touchdown de Mike Evans.

No início do segundo quarto, os Packers empataram, viram os Bucs voltar a liderança em mais uma campanha com muita autoridade do ataque de Tampa contra a defesa de Green Bay. Quando voltou para o campo, Rodgers novamente teve dificuldades para jogar e quando esteve em vias de anotar um outro touchdown acabou ficando com um field goal após a defesa rival sufocar as opções.

Depois de um punt de Tampa, os mandantes tiveram uma última oportunidade para sair de campo com a virada, mas uma interceptação de Rodgers deixou a situação ainda mais confortável para Tampa que anotou mais sete pontos com Tom Brady novamente lançando um grande passe para Scotty Miller.

No segundo tempo, os erros foram a grande tônica e diferencial para o duelo. Com um fumble de Aaron Jones, os Buccaneers capitalizaram em um touchdown de Cameron Brate que deixou o confronto com 18 pontos de vantagem e que poderia praticamente deixar Tampa Bay muito confortável. No entanto, a segurança virou preocupação quando os Packers anotaram 13 pontos consecutivos enquanto Brady lançou três interceptações seguidas que deixaram o momento totalmente favorável para os mandantes.

Com as defesas passando a fechar os espaços e dificultando a produção dos dois lados, o último quarto passou a ser completamente nervoso com apenas cinco pontos de vantagem.

Com um field goal de Tampa Bay, a distância de oito pontos passou a dar esperanças para que Green Bay alcançasse o empate, mas a decisão de chutar um FG ao invés de tentar uma quarta para o gol fez com que os Packers apostasse todas as fichas na defesa que não forçou uma nova saída de Brady e viu o cronômetro zerar com o triunfo dos Buccaneers fora de casa.

Destaques do confronto

Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady (20 de 36 passes completados, 280 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações) e Leonard Fournette (12 corridas, 55 jardas e 1 touchdown).

Green Bay Packers: Aaron Rodgers (33 de 48 passes completados, 346 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação) e Marques Valdes-Scantling (4 recepções, 115 jardas e 1 touchdown).