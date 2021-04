Fator Tom Brady: como camisa 12 ajudou Buccaneers a virarem protagonistas na NFL

Dia 20 de março de 2020. Pouco mais de dez meses depois de ser anunciado pelo Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady levou a equipe da Flórida para o Super Bowl LV. O patinho feio que por anos foi um dos sacos de pancada da liga está há um passo de alcançar o título. Muito da grande temporada dos Bucs deve-se creditar a apenas um nome: Tom Brady.

Com 43 anos, o quarterback aceitou o desafio de deixar o New England Patriots após 20 temporadas para assinar com os Buccaneers pelos próximos dois anos. Para quem estava acostumado em um esquema, com quase todos os mesmos jogadores durante anos e anos, a mudança poderia gerar alguns imprevistos, erros claros de quem precisaria de tempo para adaptação. No entanto, um dos melhores - senão o melhor - decidiu que era possível sonhar com mais um título de Super Bowl.

Com oscilações, boas atuações contra adversários mais fracos, apagões contra nomes mais fortes, os Buccaneers foram caminhando para chegar até os playoffs. Mas Tom Brady teve seus momentos importantes em todos os jogos. Quando tudo parecia perdido, o camisa 12 surgiu das cinzas para colocar novamente Tampa Bay na briga pela vitória. Com exceção das duas derrotas para os Saints, as maiores desvantagem em reveses foram de três pontos para Chiefs e Rams e um ponto para os Bears.

A presença de Tom Brady, além de elevar o nível da posição de quarterback, trouxe outros fatores que foram importantes para a equipe. Com um playbook mais diversificado, o camisa 12 chamou a responsabilidade de quem possui seis anéis de Super Bowl para acalmar o time, dar ritmo ao jogo e conectar passes que poucos jogadores da posição lançariam. Para melhorar ainda mais, jogadores de sua confiança como Antonio Brown e Rob Gronkowski chegaram na franquia para aumentar ainda mais o leque de opções do quarterback.

Com todos os fatores combinando, Tom Brady voltou a ter destaque após uma temporada diferente em New England. Principalmente nos playoffs, o quarterback soube estimular seus companheiros, ser o líder em campo e o grande destaque de um time que já estava sendo preparado, mas ainda carecia de um nome de peso para levar a franquia da Flórida adiante.

O ano de Tom Brady

4633 jardas

65,7% de passes completos

40 touchdowns

12 interceptações