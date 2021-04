Andy Reid x Bruce Arians: Super Bowl LV fora das quatro linhas

Um dos grandes destaques do Super Bowl LVserá o encontro entre dois dos gigantes treinadores da liga: Bruce Arians e Andy Reid. Com apenas um título para o comandante dos Chiefs, os dois possuem mais de 15 anos de experiência e chegarão na grande final podendo escrever o nome na história da NFL.

Bruce Arians começou a carreira ainda muito jovem como assistente em Virginia Tech, no College. Durante 14 anos, Arians foi evoluindo seus conhecimentos e conheceu vários cargos, principalmente, voltados para o ataque. Até que em 1989 surgiu a primeira oportunidade no Kansas City Chiefs. Entre idas e vindas na liga, o treinador se estabilizou a partir de 1998 e nunca mais deixou a competição que lhe proporcionou crescimento. Com passagens por Colts, Steelers e Browns, o treinador de 68 anos assumiu pela primeira como head coach em 2013 no Arizona Cardinals, onde ficou até 2018 quando se transferiu para o Tampa Bay Buccaneers.

Desde quando virou treinador, Bruce Arians sempre teve o jogo passado como um dos grandes trunfos. Mesmo sem as corridas funcionarem tão bem, quarterbacks regulares e corpos de recebedores capazes sempre ajudaram Cardinals e Bucs em bons números. Com a chegada de Tom Brady em Tampa, os números foram maximizados e todo o ataque da equipe da Flórida passou a ser muito mais versátil, ágil e dinâmico.

Do outro lado, Andy Reid chegou na NFL já como treinador. Com um trabalho longo de 14 anos nos Eagles, o técnico foi responsável por lançar vários nomes que ganham destaque atualmente nos cargos de head coach da NFL. Conhecido por focar no ataque, Reid ganhou ainda mais destaque quando chegou no Missouri para comandar os Chiefs. Com oito anos na franquia, o treinador foi responsável por montar o elenco que atua hoje e teve papel fundamental em selecionar praticamente todas as peças diretamente do Draft.

Entre os principais destaques que foram selecionados o maior foi Patrick Mahomes. Selecionado na décima escolha de 2017, o quarterback certamente é o maior nome da geração e candidato a ameaçar o reinado de grandes jogadores da posição. Com uma mecânica rápida e um talento indiscutível, o camisa 15 é responsável por levar Kansas City em três playoffs com dois títulos de conferência e o Super Bowl 54 conquistado, tudo isso nas primeiras três temporadas como titular. Considerado um grande pai para os jogadores, Andy Reid tem apenas um único título da liga conquistado pelos Chiefs, mas está entre os grandes da liga pela competitividade entregue em seus trabalhos sólidos e grandiosos.

Ambas as mentes ofensivas terão mais um grande encontro na NFL. Um conquistou o Super Bowl pela primeira vez na temporada passada. O outro busca o primeiro título e pode se tornar o mais velho treinador a conquistar a maior competição de futebol americano do mundo. Históricos, lendários e talentosos. Bruce Arians e Andy Reid merecem muito mais glórias até o fim das carreiras.