Em busca do terceiro troféu: como Kansas City Chiefs chegou ao Super Bowl LV

O Super Bowl LV será decidido na noite deste domingo (7), no Raymond James Stadium, em Tampa, Flórida/EUA. De um lado, a experiência de quem conquistou seis títulos e colocou o Tampa Bay Buccaneers de volta à briga pelo troféu Vince Lombardi. Do outro lado, o destaque dos últimos anos responsável por deixar a equipe no topo da NFL após 50 anos no Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes terá a oportunidade de repetir o que Tom Brady, quarterback oponente, realizou em 2004 com o New England Patriots: dois títulos consecutivos. Com alguns destaques individuais responsáveis por fazer a diferença, a franquia do Missouri pode conquistar o terceiro título da liga. Abaixo, veja como foi a campanha da equipe durante a temporada.

Temporada regular (14-2)

Com todo o favoritismo por ser o último campeão, aliado ao fato da estrondosa renovação contratual de Patrick Mahomes, tudo indicava para uma temporada regular dominante, sem maiores dificuldades. Dito e feito. Na abertura da temporada, as comemorações do título na temporada passada foram coroadas com uma vitória por 34 a 20 sobre Houston Texans. A mudança no regulamento de classificação à pós-temporada, com 14 times e apenas os de melhor campanha na conferência de folga na primeira rodada dos playoffs, aumentou a responsabilidade dos Chiefs e, consequentemente, ampliou a diferença em relação aos adversários.

Foram vitórias convincentes, mas o primeiro golpe veio diante da torcida com a derrota por 40 a 32 diante do Las Vegas Raiders. A campanha na temporada regular não foi tão fácil, mas a equipe mantinha o controle e, quando encarava situações de dificuldade, Mahomes, Kelce e a trupe conseguiam resolver a situação de modo favorável à franquia. Tanto que, diante dos Bucs no palco do Super Bowl deste fim de semana, a equipe venceu por 27 a 24 na semana #12. A campanha de 14 vitórias e apenas duas derrotas mostrou que a equipe tinha condições de mais uma vez chegar ao jogo mais importante da temporada. Além de conquistar a AFC West, conseguiu a primeira colocação geral na Conferência Americana e folgou na primeira rodada dos playoffs.

Andrew Mather/Kansas City Chiefs

Pós-temporada

O fator campo também foi aliado. Por ter a melhor campanha, adquiriu a vantagem de disputar todos os jogos dos playoffs no Arrowhead Stadium, além do clima frio de Kansas City no forte inverno norte-americano. Sem jogar no Wild Card, os Chiefs analisaram o confronto entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns, com a vitória da franquia de Ohio na casa do rival. Foi um jogo difícil, mas o fato de ter jogadores conhecedores do clima decisivo fez a diferença e garantiu a vitória por 22 a 17.

Na final de conferência, dois dos melhores jogadores da NFL na temporada. Patrick Mahomes de um lado e Josh Allen do outro. Os Bills vinham animados pelas vitórias e pela possibilidade de voltar a disputar o SB após décadas, mas Kansas entrou pronto para não dar oportunidades ao adversário de vencer. A vitória por 38 a 24 garantiu a presença dos Chiefs em mais uma decisão.

Resultados de Kansas City Chiefs na temporada

Kansas City Chiefs 34-20 Houston Texans – semana #1

Los Angeles Chargers 20-23 Kansas City Chiefs (prorrogação) – semana #2

Baltimore Ravens 20-34 Kansas City Chiefs – semana #3

Kansas City Chiefs 26-10 New England Patriots – semana #4

Kansas City Chiefs 32-40 Las Vegas Raiders – semana #5

Buffalo Bills 17-26 Kansas City Chiefs – semana #6

Denver Broncos 16-43 Kansas City Chiefs – semana #7

Kansas City Chiefs 35-9 New York Jets – semana #8

Kansas City Chiefs 33-31 Carolina Panthers – semana #9

Las Vegas Raiders 31-35 Kansas City Chiefs – semana #11

Tampa Bay Buccaneers 24-27 Kansas City Chiefs – semana #12

Kansas City Chiefs 22-16 Denver Broncos – semana #13

Miami Dolphins 27-33 Kansas City Chiefs – semana #14

New Orleans Saints 29-32 Kansas City Chiefs – semana #15

Kansas City Chiefs 17-14 Atlanta Falcons – semana #16

Kansas City Chiefs 21-38 Los Angeles Chargers – semana #17

Kansas City Chiefs 22-17 Cleveland Browns – Playoff divisional

Kansas City Chiefs 38-24 Buffalo Bills – Final de conferência