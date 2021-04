Senhor dos Anéis - Retorno do Rei: Tom Brady rege, defesa brilha e Buccaneers vencem Super Bowl LV

O Tampa Bay Buccaneers é campeão do Super Bowl LV. Neste domingo (7), a franquia da Flórida venceu o Kansas City Chiefs por 31 a 9, em um jogo surpreendente para os dois lados. Com um confronto esperado pelo equilíbrio, o encontro entre Patrick Mahomes e Tom Brady foi muito melhor para o quarterback de Tampa Bay que brilhou ao lado de Rob Gronkowski para entregar o sétimo título ao camisa 12 e o segundo à franquia.

Brady amassou, Mahomes sucumbiu

Foi um primeiro tempo completamente diferente do esperado. O jogo equilibrado aguardado por todos os fãs virou um grande massacre de Tampa Bay. Com Tom Brady cirúrgico, os Buccaneers foram amplamente superiores e contaram com os Chiefs desorganizados na defesa para permitirem avanços com faltas desnecessárias. Kansas City até começou pontuando, mas não conseguiu segurar a defesa e o ataque adversário.

Para os mandantes, Tom Brady conseguiu ter uma boa atuação. Variando as jogadas entre passes e corridas, os Buccaneers conseguiram ganhar boas jogadas com todo o ataque funcionando muito bem. Quando foi parado, apenas três vezes, a defesa conseguiu subir a marcação em Mahomes e praticamente anular Tyreek Hill e Travis Kelce. A dificuldade para Kansas City foi tanta que o responsável por anotar os pontos foi Butker em dois field goals. Já para Tampa Bay, Gronkowski (duas vezes) e Antonio Brown foram os responsáveis por deixar o placar em um gigantesco 21 a 6.

Já no terceiro quarto, os Chiefs tiveram a oportunidade de começar com a bola, mas não conseguiram absolutamente nada com a defesa forte. Enquanto Kansas City anotou um field goal, Tampa Bay voltou ao campo com um touchdown rápido de Leonard Fournette, interceptaram Mahomes e marcaram um field goal pra deixar a vantagem ainda mais confortável. Com a pressão chegando em todo momento, o camisa 15 voltou a sofrer com o pouco espaço e teve que se virar em campo. No entanto, todas as tentativas foram em vão com a defesa acabando e marcando muito bem todas as opções de segurança.

O último quarto já praticamente foi um grande desespero dos Chiefs em busca de uma reação que não veio. A enorme distância permitiu que Tampa Bay ousasse passes longos, corresse com a bola e gastasse cronômetro. O grande trabalho realizado foi ficando cada vez mais claro que não haveria nenhum tipo de milagre capaz de tirar o título dos Buccaneers. A interceptação de Mahomes nos últimos dois minutos apenas coroou a grande atuação defensiva do time da Flórida que apenas entregou para Tom Brady encerrar o jogo de maneira magistral.

Ao final do jogo, Tom Brady foi coroado como MVP do Super Bowl. Esta é a quinta vez em que o camisa 12 vence o troféu entregue ao melhor jogador da final.

Destaques

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes (26 de 49 passes completados, 270 jardas e duas interceptações) e Travis Kelce (dez recepções e 133 jardas)

Tampa Bay Buccaneers: Tom Brady (21 de 29 passes completados, 201 jardas e três touchdowns) e Rob Gronkowski (seis recepções, 67 jardas e dois touchdowns)