Após fazer mais história, Tom Brady confirma que retorna na próxima temporada

Se alguém tinha alguma dúvida sobre quem é o jogador mais vencedor da história da NFL, essas dúvidas se dissiparam neste domingo (7), com Tom Brady confirmando a conquista de seu sétimo título na carreira em dez Super Bowls disputados. Desta vez, o TB12 liderou o Tampa Bay Buccaneers a vitória de 31 a 9 sobre o campeão da temporada passada, Kansas City Chiefs. E de quebra, Brady foi eleito o MVP (melhor jogador) da decisão pela quinta vez.

Como em todos os últimos anos em que disputa o Super Bow,l Brady, que completou sua primeira temporada com a camisa do time da Flórida, novamente foi questionado pela mídia se esta seria a hora de pendurar as chuteiras. Enfático, o camisa 12 confirmou que segue jogando na NFL.

“Sim, vamos voltar. Vocês sabem disso. Nós vamos voltar”, disse o quarterback dos Bucs, ainda festejando o título no gramado do Raymond James Stadium, em Tampa.

Brady teve uma de suas melhores partidas em uma decisão na sua carreira. Foram 21 passes completados de 29, 201 jardas, três touchdowns e nenhuma interceptação sofrida. Com o sétimo anel de campeão, Brady passa a ter mais títulos de NFL do que qualquer uma das 32 franquias da liga.

Na entrevista coletiva, Brady reafirmou o quanto a temporada foi especial para ele e os Buccaneers. Afinal, os Bucs se tornaram o primeiro a conquistar um título de campeão dentro de seu próprio estádio. “Foi tudo especial e um ano incrível. Começamos bem com 7-2, depois tivemos uma queda onde passamos a procurar uma identidade para tornarmos um time melhor em dezembro e janeiro”, comentou. “Fico muito orgulhoso dos nossos jogadores e dos nossos treinadores. Fomos um grande time esta noite e fizemos nosso trabalho”, finalizou.