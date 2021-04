Tiger Woods sofre diversas fraturas nas pernas em acidente automobilístico na Califórnia

Maior jogador da história do golfe, Tiger Woods sofreu um acidente grave nesta terça-feira (23). As informações iniciais foram reportadas pelo portal TMZ. Segundo o veículo de comunicação conhecido por divulgar em primeira mão informações sobre grandes celebridades nos Estados Unidos, o veículo onde Woods estava capotou por volta das 7h da manhã (horário local) nas proximidades de Los Angeles, no estado da Califórnia/EUA. O veículo ficou bastante danificado, principalmente no motor. O golfista foi socorrido com uso de máquinas para serrar o veículo e facilitar seu resgaste. Em seguida, foi encaminhado ao Harbor-UCLA Medical Center.

Quem também deu mais explicações sobre o cenário do acidente e os procedimentos feitos foi o Departamento de Xerifes do Condado de Los Angeles (LASD, em inglês). Por meio das redes sociais, um comunicado foi emitido. Horas mais tarde, a perícia inicial não registrou nenhuma evidência de álcool no veículo.

“Em 23 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 7h12 da manhã, o LASD respondeu a uma colisão de tráfego de capotamento de um único veículo no limite de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. O veículo estava viajando para o norte na Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando caiu. O veículo teve grandes danos. O motorista e único ocupante foi identificado como o jogador de golfe Eldrick “Tiger” Woods. O senhor Woods foi liberado das ferragens com as ‘mandíbulas da vida’ (ferramenta de remoção de pessoas presas às ferragens) pelos bombeiros e paramédicos do Condado de Los Angeles. Em seguida, foi transportado de ambulância a um hospital local para tratar seus ferimentos. A investigação da ocorrência será conduzida por investigadores da Estação Lomita do LASD”, informou.

Tiger Woods está na Costa Oeste dos Estados Unidos para a realização do torneio de golfe promovido pelo próprio todos os anos. Ele se deslocava sozinho em seu automóvel e se acidentou no limite entre Rolling Hills Estates e o Rancho Palos Verdes. Horas depois da informação ser divulgada com maior amplitude, o agente do jogador, Mark Steinberg divulgou um breve comunicado e informou que estava ciente do fato e o estado de Woods. “Tiger Woods sofreu um acidente de carro esta manhã na Califórnia, onde sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está atualmente em cirurgia e agradecemos por sua privacidade e apoio”, diz a nota.

Tiger Woods é considerado o maior golfista de todos os tempos. Venceu 15 Majors, o segundo maior campeão, atrás de Jack Nicklaus, 18 vezes campeão da série de torneios da modalidade. Voltou a vencer um circuito em 2019 no US Open de Augusta. Buscou uma vaga nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, mas suas lesões nas costas o tiraram da disputa. Tentou novamente a vaga para a Olimpíada em Tóquio, mas foi submetido a procedimentos cirúrgicos nas costas e novamente foi impedido.

É o terceiro acidente automobilístico de Tiger Woods. O primeiro ocorreu em 2009, quando se acidentou perto de sua casa. Em 2017, foi preso após ser encontrado desmaiado ao volante. Sua justificativa à época foi a ingestão de remédios prescritos horas antes e o não conhecimento dos efeitos colaterais de tais medicações. Até o momento, nenhum boletim médico foi informado pelo hospital sobre atualizações de seu estado clínico. O fato gerou comoção dentre os desportistas estadunidenses, vinculados ou não ao golfe.