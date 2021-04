Brasil segue na NFL: Cairo Santos renova vínculo contratual com Chicago Bears 

O Brasil permanece representado na NFL com Cairo Santos. O kicker chamado de “Zika das Bicudas” teve seu contrato estendido no Chicago Bears. Em sua segunda passagem pela franquia, liderou a pontuação na última temporada e, consequentemente, foi peça importante para que a equipe voltasse aos playoffs da liga, quando foram eliminados pelo New Orleans Saints.

Em sua primeira atuação em Chicago, as lesões prejudicaram o andamento da sua carreira, justamente no período que ficou sem atuar por nenhuma franquia. Mas o retorno aos Bears foi fundamental em ambas as partes. O brasileiro conseguiu dois recordes na Cidade dos Ventos. Dos 32 field goals tentados durante os jogos, 30 resultaram em pontos. Destes 30, 27 foram consecutivos, com aproveitamento geral de 93,8%. Os números foram superiores a Robbie Gould, que tinha anotado 26 FGs seguidos, com 89,7% de aproveitamento.

A boa performance resultou em sua escolha como jogador do mês nos times especiais da Conferência Nacional (NFC) em dezembro último. Com nove FGs acertados, os Bears obtiveram três vitórias seguidas sobre Houston Texans, Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars e colocou o time na pós-temporada. Durante a temporada regular, foi importante para alguns resultados expressivos, como a vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers por 20 a 19 com pouco mais de um minuto para acabar o jogo.

Cairo Santos se destacou no início da carreira ao acertar 89 de 105 chutes tentados durante suas quatro temporadas no Kansas City Chiefs. Mas foi cortado após agravar uma lesão na virilha. No final da temporada de 2017, assinou com o Chicago Bears, mas o mesmo problema físico apareceu. Em 2018, fez parte do elenco de Saint Louis Rams e Tampa Bay Buccaneers, além do Tennesee Titans em 2019. Cairo voltou aos Bears após a lesão do kicker Eddy Piñeiro. Com as seguidas atuações, ganhou a titularidade e fez a melhor temporada de um atleta de sua posição na franquia centenária.

Atlanta Falcons também renova contrato de kicker

O Atlanta Falcons anunciou a renovação contratual de quatro jogadores: WR Christian Blake, CB Tyler Hill, DE Jacob Tuioti-Mariner e o K Younghoe Koo. O kicker sul-coreano era free agent de direitos exclusivos, o que significa que ele voltaria aos Falcons assim fosse o desejo da equipe.

Sua temporada na Geórgia foi excelente. Assim como Cairo Santos, Koo se reabilitou após disputar apenas quatro jogos pelos Chargers e passar pela extinta AAF. Em 2020, todos os oito chutes tentados acima de 50 jardas foram convertidos, além de resetar o recorde da franquia para a quantidade de FGs anotados em uma temporada. Foram 37, dois a mais que Matt Bryant.