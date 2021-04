Aos 43 anos, Tom Brady renova com o Tampa Bay Buccaneers até 2022

Tom Brady continuará nos Buccaneers para 2022. O camisa 12 teve nesta sexta-feira (12) o vínculo renovado com a franquia por mais uma temporada. O antigo contrato do quarterback iria até o fim desta temporada, mas foi alongado para o próximo ano por alguns motivos, entre eles a realocação dos valores do salário do jogador.

A experiência de Tom Brady na Flórida teve um começo bom, mas alguns problemas na metade da temporada regular ameaçaram parar com o relacionamento devido ao desempenho irregular dos Buccaneers. No entanto, o bom desenvolvimento coletivo fez com que a equipe ganhasse moral nos playoffs ao bater Washington, Saints, Packers e Chiefs. Com a conquista do Super Bowl 55 no Raymond James Stadium, o camisa 12 iria voltar para 2021 com o intuito de tentar conquistar o oitavo título.

Com a queda do teto salarial, os Buccaneers precisariam reajustar alguns salários em busca de se encaixarem no valor de 182.5 milhões de dólares. Como muitos jogadores importantes precisam renovar seus contratos, Tom Brady optou por mudar seus vencimentos para 2022 e proporcionar mais espaço para a franquia conseguir manter os principais jogadores do elenco.

Nos últimos dias, Lavonte David assinou a renovação e Chris Godwin foi selecionado para receber a franchise tag. Um dos grandes objetivos ainda é fechar com Shaquil Barrett, Antonio Brown e Rob Gronkowski, nomes que ajudaram Tampa Bay na conquista do Super Bowl.

Em 2020, Tom Brady atuou em 20 jogos sendo 16 na temporada regular. Na classificatória para o mata-mata, o quarterback teve 4633 jardas, 40 touchdowns, 65.7% dos passes completados e 12 interceptações. Já na pós-temporada, Brady novamente teve bons números ao somar 1061 jardas, 10 touchdowns, 3 interceptações e 58.7% em lançamentos acertados.