Análise: período de testes indica Red Bull "mais próxima" da Mercedes em 2021

A temporada de 2020 manteve o padrão dos últimos anos da Fórmula 1: as Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dominaram o grid, enquanto os carros da Red Bull ameaçavam à distância. No entanto, o período de testes de 2021 - finalizado no domingo (14), no Bahrein - indicou que a equipe de Max Verstappen e Sérgio Pérez pode chegar mais perto da escuderia alemã neste ano.

Verstappen terminou os três dias de pré-temporada como o líder entre os 20 pilotos, tendo cravado a volta mais rápida do período de testes. Estreando na Red Bull, Pérez também teve um início sólido. O carro da RBR se mostrou mais estável que os dos últimos anos e dominou o grid no quesito aceleração.

O próprio Verstappen reconheceu que o teste foi o melhor que já fez com a equipe austríaca, que defende desde 2016.

"Sim, definitivamente acho que esse foi o melhor. Estou feliz com o progresso ao longo de todo o teste. Mas isso não é nenhuma garantia; vamos descobrir onde estamos no primeiro fim de semana de corrida", disse o holandês.

Já a Mercedes sofreu com problemas ao longo dos três dias de testes no Circuito de Sakhir. Primeiro, defeitos na caixa de câmbio de Bottas fizeram com que o finlandês completasse apenas seis voltas no primeiro dia de testes. Depois, Hamilton rodou nos dois últimos dias da pré-temporada e mostrou não estar 100% confiante com o carro.

Com os percalços, os dois pilotos da Mercedes completaram apenas 304 voltas no Bahrein. Esse foi o menor número entre as dez equipes que competiram. A título de comparação, o time alemão completou uma média de 150 voltas por dia nos testes de 2020. Em 2021, o índice foi de apenas 101.

Além disso, cálculos feitos pela Fórmula 1 indicaram que os carros da RBR estão 0.5s mais rápidos que os da Mercedes nos tiros curtos de velocidade. Porém, a equipe alemã ainda domina no quesito ritmo de corrida, que tem sido determinante para a sequência de oito títulos da escuderia no Mundial de Construtores.

Ainda é cedo para cravar, mas a luta pelo primeiro lugar por equipes deve ser mais acirrada em 2021.

E o resto do grid?

Além da briga entre as duas equipes mais fortes da categoria, a temporada 2021 da Fórmula 1 também terá uma disputa intensa no pelotão intermediário. McLaren e Alpine mostraram que estão em níveis semelhantes e que poderão travar um bom duelo pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. As duas equipes precisarão ter cuidado com a Ferrari, que evoluiu em relação à última temporada.

A Aston Martin (antiga Racing Point) mostrou o forte ritmo de corrida próprio do motor Mercedes, mas problemas no câmbio do carro de Vettel deixam o time ainda como uma incógnita. Já a AlphaTauri de Gasly e Tsunoda indicou que se mantém como um oponente perigoso e que pode surpreender em eventuais Grandes Prêmios.

Na parte final do grid, Alfa Romeo, Haas e Williams devem reeditar a disputa do ano passado e marcar poucos pontos ao longo do campeonato. Entre os pilotos desse trio, o destaque vai para Kimi Raikkonen, que conseguiu o quarto melhor desempenho do terceiro dia de testes com seu carro da Alfa Romeo.