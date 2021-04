Luís Gabriel, atleta do Memorial de Santos, é convocado para treinar com a Seleção Brasileira de Atletismo

Luís Gabriel Pereira Silva da equipe MEMORIAL/SANTOS/FUPES foi convocado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para participar do Camping de revezamento em Chula Vista, San Diego, nos Estados Unidos

"Eu me sinto muito feliz por essa convocação, representar o nosso país será uma honra para mim. Estou me preparando muito para isso. Tivemos o Camping Nacional de Treinamento de Provas de Revezamento, o que já deu uma noção de como devemos seguir com o trabalho”, explica Gabriel.

O atleta de Santos é um dos oito convocados para disputar a categoria do Revezamento 4x100 que irá representar o Brasil no campeonato mundial de revezamentos e nos Jogos Olímpicos de Tóquio.