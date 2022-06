Vela brasileira disputa Hempel World Cup Allianz Regatta 2022

Os atletas brasileiros seguem em disputas internacionais da vela olímpica nesta semana. Destaque para a tradicional Hempel World Cup Allianz Regatta 2022, etapa da Copa do Mundo de Vela, que ocorre em Medemblik, na Holanda. A competição, que começou com pouco vento, conta com quatro representantes brasileiros: João Siemsen e Marina Arndt (Nacra 17), que estão em terceiro, Bruno Lobo (Fórmula Kite), em nono, e Maria do Socorro (Fórmula Kite), em 17º.

Todos os atletas tiveram resultados importantes nos últimos meses, com o mais recente sendo do maranhense Bruno Lobo, que ganhou a etapa do Campeonato Espanhol de Kitesurf na última semana, vencendo 10 das 12 regatas realizadas na cidade de Palamós. A também maranhense Maria do Socorro Reis finalizou em segundo lugar o Campeonato Asiático de Fórmula Kite.

A dupla de Nacra 17, João Siemsen e Marina Arndt, ficou em 12° de 39 barcos no disputado Trofeo S.A.R Princesa Sofía 2022, em Palma de Mallorca, na Espanha. Os dois esperam evolução em Medemblik nesta semana.

''Nossa expectativa é sair daqui sentindo que velejamos melhor do que no nosso último campeonato, e pontuarmos nossos erros e acertos com a flotilha para seguirmos treinando rumo ao mundial, nosso objetivo principal do ano''.

''O objetivo das competições no exterior é nos manter em contato com a flotilha. Sempre que treinamos ou competimos por aqui voltamos para casa com muito mais conhecimento e um bom parâmetro para seguirmos nossos treinos'', disse Marina Arndt.

A Nacra 17 está desde a Rio 2016 no calendário olímpico. No Jogos do Brasil, Samuel Albrecht e Isabel Swan foram finalistas. Em Tóquio 2020, Samuel teve Gabriela Nicolino Sá e também repetiu a posição de 10º do mundo.

Outro destaque da preparação olímpica rumo a Paris 2024 ficou para as bicampeãs de 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze. As duas fizeram mais um mês de treinamento e competições na Europa, com destaque para o ouro da Semana Olímpica de Hyères e o prata no Trofeo S.A.R Princesa Sofía 2022.

E na última semana, terminou o Campeonato Mundial de Laser (ILCA 7) em Puerto Vallarta, no México, sede do Pan de 2011. A competição contou com 126 atletas e teve o francês Jean-Baptiste Bernaz em primeiro. O Brasil foi representado pelo Bruno Fontes, que ficou em 36º e fez sua 21ª participação em campeonatos mundiais.