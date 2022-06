Vela: Filho de Robert Scheidt conquista título do Optmist Training Regata na Turquia

Erik Scheidt, filho de Robert Scheidt e Gintare Scheidt, ambos medalhistas olímpicos por Brasil e Lituânia, respectivamente conquistou o título Optmist Training Regata, prévia do mundial da classe, em Bodrum, na Turquia.

O garoto de 12 anos contou com o apoio técnico e torcida do pai Robert nas regatas turcas. Erik Scheidt encerrou o campeonato com 20 pontos perdidos.

Seus principais resultados foram duas vitórias, dois segundos e dois terceiros lugares. Assim com o pai, manteve a regularidade ao longo das nove provas da competição. O vice-campeonato ficou com Weka Bhanubandh, da Tailândia (31 pontos perdidos), seguido pelo norte-americano Gilman Hackel (51pp).

O evento valeu como preparação para o Campeonato Mundial de Optmist, entre final de junho e início de julho, novamente nas águas de Bodrum.

"Foi um evento teste e o Erik velejou muito bem. Nem todo mundo que estará no Mundial competiu, então, o nível vai subir, mas o importante é que ele se divertiu, foi muito bem e está bastante animado. Foi uma semana bem especial para a família Scheidt", comentou o bicampeão olímpico, pai do jovem velejador.