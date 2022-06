Única fábrica de cabos náuticos, V.elo é destaque em feira 100% ligada à vela

A empresa brasileira V.elo, única da América Latina 100% dedicada à produção e desenvolvimento de cabos náuticos, já opera no Brasil há quase dois meses em sua fábrica em Canoas/RS.

A marca atende às demandas nacionais e internacionais do equipamento fundamental para a prática da modalidade. Os produtos da V.elo são destinados a atletas, navegadores, cruzeiristas e para o lazer a bordo de embarcações.

Um dos termômetros da aceitação do público foi no VelaShow 2022, evento realizado no Clube Naval Charitas, em Niterói/RJ, de 20 a 22 de maio. A V.elo contou com um estande na feira 100% dedicada à vela.

O sócio-diretor Cássio Canto – técnico com duas campanhas olímpicas na modalidade – esteve no VelaShow ao lado de sua equipe técnica mostrando a qualidade dos cabos náuticos da marca. A V.elo foi uma das convidadas a participar do Podcast VelaShow durante a exposição do mês passado.

”A V.elo é uma empresa que lançou a operação fabril há um mês. O negócio começou porque percebemos que o mercado brasileiro é muito carente em vários segmentos, não só no cabo. Precisamos de mais produtos de alta qualidade, feitos para o velejador”, explicou Cássio Canto, sócio-proprietário da V.elo.

As linhas de produtos são para atender todos os velejadores, desde os competidores de alta performance até os cruzeiristas amadores. O catálogo variado inclui até mesmo cabos feitos com materiais e tecnologias presentes nas principais regatas do mundo, como a America ‘s Cup e The Ocean Race.

Cássio Canto reforçou no Podcast do VelaShow que a V.elo intensificou suas pesquisas e desenvolvimento para entregar os melhores cabos náuticos do mercado. Apenas em 2021, foram visitados cinco países em três continentes para busca sobre novas tecnologias.

A empresa brasileira é a primeira e única fabricante no continente licenciada pela DSM, a multinacional holandesa que produz o Dyneema®, considerado o melhor fio de alta performance do mundo, utilizado inclusive em aplicações militares e aeroespaciais.

”Se existem tantos bons velejadores no Brasil, não é possível que a gente tenha que ficar importando produtos Hoje somos a única fabricante licenciada para fabricação com o Dyneema®, para produzir com o fio deles no setor náutico. Um produto com preço acessível de padrão internacional – essa é a nossa proposta”, disse.

Os cabos são ‘cordas’ usadas para basicamente tudo a bordo de um veleiro, desde amarrar o barco ao píer, içar e controlar as velas até ajustar suas regulagens, que são atividades necessárias em qualquer navegação, mesmo à passeio.

”O produto ficou tão legal que a gente não está atendendo apenas o mercado brasileiro, estamos exportando com canais de distribuição na Guatemala, Espanha, Portugal e Argentina”, reforçou Cássio Canto.