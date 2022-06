SPFL 2022: Guarani Indians e São Paulo Storm se enfrentam em duelo que vale a permanência na Série Diamante

O Campo Santa Luzia em Ribeirão Pires será palco neste domingo (05) de uma partida decisiva no que diz respeito a luta para fugir do rebaixamento na SPFL 2022 – Série Diamante: Guarani Indians e São Paulo Storm se enfrentam, e a vitória é essencial para ambos, que ainda não venceram nesta edição do estadual. O jogo terá início às 14hs.



Atualmente, ambos estão na mesma situação: três jogos e três derrotas, com apenas mais uma partida além da que ocorrerá neste domingo.



O Indians estreou contra o Moura Lacerda Dragons, depois enfrentou o Guarulhos Rhynos e sua terceira partida foi contra o São José Jets, onde a diferença foi por apenas um ponto e a equipe de Campinas quase conseguiu a vitória nos segundos finais.



O duelo contra o Storm neste domingo é importante para as pretensões do Indians, que quer a qualquer custo evitar o seu retorno para a divisão de acesso, na qual foi vice-campeão em 2019.



Rubinho Sousa, running back do Indians, sinaliza que de fato esse será o jogo mais importante do campeonato para equipe, porque pode ser decisivo no futuro de ambos os times na SPFL.



“Nós jogamos com eles (Storm) no final do ano passado no CTT Summer e saímos com a vitória, sabemos que é uma equipe que está em reconstrução, onde tiveram a saída e entrada de alguns atletas desde o ano passado, mas isso não garante que será um jogo tranquilo”, declara Rubinho.



Já para o Storm, uma das equipes mais tradicionais da capital paulista, o rebaixamento seria um fato inédito, já que o time sempre participou da divisão de elite do campeonato estadual.



Sempre presente nos playoffs da liga paulista, a Tempestade se orgulha de ser o maior campeão do estado: são cinco títulos em sua história, e um rebaixamento este ano é uma mancha que todos dentro da equipe precisam evitar a qualquer custo. Ou seja: a regra neste domingo é vencer ou vencer.



Daniel Clouston, head coach do São Paulo Storm, diz que a expectativa para essa partida é que a equipe possa jogar melhor do que contra o Rhynos.



“Vai ser um jogo de detalhes, a gente cometeu algumas faltas da última vez que jogamos contra eles, sabemos que isso vai ser crucial para esse jogo. Então é manter a cabeça no lugar e a disciplina que estamos tendo nos treinos e nos últimos jogos”. Clouston finaliza dizendo que a equipe do Indians é muito boa e bem entrosada e que isso tornará o jogo duro.



O Campo do Santa Luzia que fica localizado na Rua Giácomo Amadéo Scomparm em Ribeirão Pires.