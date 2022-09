Começa neste sábado a Copa São Paulo de futebol para cegos

Neste sábado (17) terá início a 1º Copa São Paulo de Futebol para Cegos, (antigo futebol de 5), nas dependências do Centro Paralímpico Brasileiro. O primeiro jogo será realizado a partir das 9h30.

A competição é organizada pelo Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva – IPACE, com apoio da Prefeitura de São Paulo, e faz parte do Festival do Paradesporto, que são ações paradesportivas nas modalidades Natação Paralímpica, Judô Paralímpico e Futebol para Cegos.

O evento contará com as maiores equipes da modalidade: Apadv, Cadevi, Maestro da Bola, INV, além da presença de atletas de peso da competição, como Cássio Lopes e Tiago da Silva que ganharam o Grand Prix no México e em Paris, com a seleção Brasileira no mês passado.

Alefe Nogueira, Marco Antônio Samir Santana e Anael Oliveira da Equipe Apadv, foram Campeões do World Grand Prix França em Setembro, além do retorno do atleta eleito melhor do mundo na modalidade: Jefinho.

Outros atletas que já estiveram na Seleção Brasileira também marcarão presença na 1ª Copa São Paulo de Futebol para Cegos, como Wesley, Renan, Abraão, Tiago Bahia, Gledson, Maurício, Dudu.

Das 4 equipes participantes desta primeira edição da competição, vão disputar a série A do Campeonato Brasileiro deste ano: Apadv, INV de SP e Maestro da Bola, equipe curitibana que é a equipe do ex jogador do Corinthians e atualmente comentarista esportivo na TV Globo, Ricardinho.

O evento será transmitido pelo facebook – https://www.facebook.com/ipace.org e com narração e transmissão pela rádio https://www.radiotopnews.com.br/ , durante o fim de semana de competição.

O Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva – IPACE, foi fundado em 2005 é uma ONG muito atuante na área do esporte, levando atividades gratuitas para as mais diversas regiões e com várias modalidades diferentes.

Já executou vários projetos em parceria com poder público nas 03 esferas e com a iniciativa privada, e nos últimos anos atendeu mais de 50.000 pessoas nos seus programas.