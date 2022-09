Vela: Brasileiros são os melhores do Mundial de Star 2022 até 30 anos

A vela brasileira concluiu a 100ª edição do Mundial de Star, no Eastern Yacht Club, em Marblehead, nos Estados Unidos, com três atletas no Top-10 do geral e títulos expressivos na categoria até 30 anos, também chamada de Junior. O campeonato terminou neste sábado (17) com 84 duplas e oito velejadores defendendo as cores do Brasil.

Foram disputadas seis regatas e o título ficou com os italianos Diego Negri e Sergio Lambertenghi, seguido pela dupla croata Tonci Stipanovic e Tudor Bilic e pelo barco formado pelo norte-americano Paul Cayard e pelo alemão Frithjof Kleen.

Os brasileiros Antônio Moreira e Ubiratan Matos garantiram o título do Campeonato Mundial de Star na categoria sub-30 em Marblehead. A única parceria composta por um timoneiro e um proeiro brasileiros na disputa levou a melhor sobre times da Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Canadá e Áustria. Em segundo lugar ficaram Daniel Fritz e Alberto Ambrosini (ALE), enquanto Martin Pedro e Martin Costa (ARG) completaram o pódio Junior.

''A vitória é muito importante para o Brasil! Sabemos o quanto a classe Star é tradicional e renomada. Fico muito orgulhoso não apenas pela vitória, mas por ver todos grandes velejadores do nosso País velejando em um Mundial'', explicou Antônio Moreira, que recentemente faturou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Star.

O melhor resultado na classificação geral envolvendo um brasileiro no Mundial 2022 foi do proeiro Pedro Trouche, que ao lado do norte-americano Jack Jennings fechou o Mundial de Star em quinto.

''A classe tem investido na renovação e isso é muito importante para o desenvolvimento do Star. Aqui foram 12 duplas de Under-30. Eu sou um cara novo, foi meu terceiro campeonato mundial na classe! Volto para casa muito contente com a evolução do time, ficamos muito felizes com o resultado final e também entendemos onde tivemos alguns erros para poder melhorar e continuar desempenhando bem'', ressaltou Pedro Trouche.

Cinco vezes campeão do evento, o também proeiro Bruno Prada foi sétimo com o polonês Mateusz Kusznierewicz. Os dois ganharam a edição de 2019. Em nono na tabela terminou Tomás Hornos (EUA) e Mauricio Bueno.

Resultados no geral do 100º Mundial de Star

Jack Jennings (EUA) e Pedro Trouche - 5º

Mateusz Kusznierewicz (POL) e Bruno Prada - 7º

Tomas Hornos (EUA) e Mauricio Bueno - 9º

Joe Londrigan (EUA) e Arthur Lopes - 20º

Antônio Carvalho Moreira e Ubiratan Matos - 26º

Shane Zwingelberg (EUA) e Samuel Gonçalves - 30º

Fabiano Vivacqua Jr e Massimo Canali (ITA) - 58º

Brasileiros campeões mundiais de Star

2019 - Mateusz Kusznierewicz (POL) e Bruno Prada - Porto Cervo, Itália

2018 - Jorge Zarif e Guilherme de Almeida - Oxford, Estados Unidos

2016 - Augie Diaz (EUA) e Bruno Prada - Miami, Estados Unidos

2015 - Lars Grael e Samuel Goncalves - Buenos Aires, Argentina

2012 - Robert Scheidt e Bruno Prada - Hyères, França

2011 - Robert Scheidt e Bruno Prada - Perth, Austrália

2007 - Robert Scheidt e Bruno Prada - Cascais, Portugal

1997 - Alexander Hagen e Marcelo Ferreira -Marblehead, Estados Unidos

1990 - Torben Grael e Marcelo Ferreira - Cleveland, Estados Unidos

1989 - Alan Adler e Nelson Falcão - Porto Cervo, Itália