Boxing For You XII foi marcado por lutas equilibradas entre profissionais e amadores

O Boxing For You XII foi realizado neste sábado (17) com sete combates envolvendo atletas amadores e profissionais. Todas as lutas foram decididas por pontos, mostrando equilíbrio entre os pugilistas brasileiros. O evento teve mais de 3 horas e teve transmissão ao vivo do BandSports e do canal oficial do B4Y no Youtube.

O destaque da noite na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), foi mais uma vitória do paulista Eduardo Costa Pará, que manteve o cinturão brasileiro do CNB - Conselho Nacional de Boxe dos super-penas (até 58,9kg), ao derrotar o paraense Jonatas Rodrigo. Foi a sétima participação do ex-atleta do São Paulo Futebol Clube na plataforma de lutas.

O boxeador por vários momentos tentou encurralar o adversário com sequências de golpes decisivos, aumentando sua vantagem round a round. Eduardo Pará também chegou a ser castigado, principalmente quando abria a guarda. Em uma das trocações, Jonatas Rodrigo foi punido pela perda de 1 ponto por golpear irregularmente.

''Foi uma luta dura, o cara aguenta porrada. Mantive o ritmo forte no início e sabia que o Jonatas iria partir pra cima! Mas estou preparado para ser campeão internacional e por isso treino muito visando qualquer adversário da minha categoria'', contou Eduardo Pará, de 32 anos.

O campeão brasileiro do CNB - Conselho Nacional de Boxe dos super-penas (até 58,9 kg) agora soma nove vitórias e apenas uma derrota na carreira profissional. Existe a possibilidade de Eduardo Costa Pará voltar aos ringues ainda em 2022, na próxima edição do evento.

No co-main event, o baiano Alan Sena perdeu para o paulista Hector Santiago por decisão dividida, num duelo cheio de alternativas para os dois lados.

Desde o início do primeiro round, os atletas da categoria peso-leve (até 61,2kg) tentaram levar o protagonismo do combate. Os dois conseguiram golpes importantes, que deixaram o público sem saber quem levaria.

A torcida maior era para o baiano Alan Sena, que vinha de uma luta parelha na última edição contra Eduardo Para. Quis o destino que o resultado fosse o mesmo para o representante do Coliseu de Guarulhos (SP): derrota por decisão dividida para Hector Santiago, marcando 58/56, 55/58 e 54/59.

O card principal também contou com a vitória por pontos de Arnaldo de Souza diante de Rodolfo Bispo. O novato Vinícius Barros superou Bruno Tavares, também por pontos.

O Boxing For You, considerado o maior da América do Sul de boxe, inovou ao trazer para a Arena de Luta três combates amadores, revivendo a força do boxe olímpico brasileiro.

A primeira luta foi entre Lukas Mexicano (Boxe Evolution/FUPES) e Anderson Araujo (Centro de Lutas Jeferson Cruz) na categoria dos super-médios. Vitória de Lukas por unânimes 29 a 28.

Na sequência, Lailson de Jesus (Equipe Tony Boxe) ganhou de Ailton Torres Jr. (Yoshinaga Fight Team) na categoria dos cruzadores por decisão dividida: 29/28, 28/29 e 29/28.

Para fechar o card inicial, Jonatas de Jesus (S.E. Palmeiras) levou a melhor sobre Weslley Ferreira (Coliseu Boxe Center) nos médio-ligeiros por unânimes 29 a 28.

''Mais uma vez o Boxing For You teve um card bastante forte, mostrando que a modalidade está em grande evolução no Brasil. As lutas foram bem casadas, mérito do Daniel Leal, nosso matchmaker. Vi muito equilíbrio e qualidade técnica, talvez umas das melhores edições da série. O B4Y é a grande referência no segmento, fruto de um trabalho profissional e bem planejado'', disse Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You.

A 12ª edição do Boxing For You foi realizada em parceria com o Instituto Parceiros da Cidadania, que é o promotor oficial do evento. Também apoiam o B4Y 12 a Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo, e também o ex-atleta de boxe e atual vereador do município, Xexéu Trípoli, um entusiasta da modalidade.

A próxima edição do Boxing For You será realizada em outubro na cidade de Pedro de Toledo, no estado de São Paulo.