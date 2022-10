Verstappen reage após erro da equipe e chega a 13ª vitória na temporada no GP dos EUA

O Max Verstappen segue quebrando recordes na Formula 1. Dessa vez o piloto da Red Bull venceu o GP dos Estados Unidos e, igualou o número de maior vitórias na temporada que era de Sebastian Vettel em 2011 e Michael Schumacher em 2002. A corrida não foi tão fácil para o neerlandês já que a equipe trocou mal no segundo PIT e perdeu posições , mesmo assim ele se recuperou e garantiu o triunfo.

No pelotão de trás, Lewis Hamilton chegou em segundo e Charles Leclerc partiu em 12º, escalando nove posições e confirmou o pódio. A prova ainda teve uma barbeiragem de Alonso que bateu na traseira de Lance Stroll.

Max pega a ponta logo na largada

Dada a bandeira verde, Verstappen teve um excelente tempo de reação e pulou na frente. O piloto que não teve a mesma sorte foi o pole, George Russel tocou o Sainz que largou mal e o ferrarista foi obrigado a abandonar a prova.

O tempo foi passando e os pilotos tiveram a primeira parada nas dez voltas iniciais, devido aos desgaste dos pneus macios. Porém na volta 19, Bottas rodou sozinho e ficou preso na brita, diante disso acionando o Safety Car.

Alonso bate e Leclerc faz uma linda ultrapassagem

Na relargada mais um acidente, Alonso estancou na traseira de Lance Stroll na reta e mais uma vez o SC foi implantado, bom para o Leclerc que parou e já aparecia na quarta posição. No resto, Lewis Hamilton permaneceu estacionado logo atrás do atual campeão.

Na volta 29 tivemos a mais linda ultrapassem até o momento. Leclerc tentou na primeira, foi bloqueado por Perez, mas na volta seguinte não teve jeito, ele foi por dentro na curva e pegou a terceira colocação.

Red Bull erra na parada, mas Verstappen voa e atropela para conquistar a taça

Estava tudo muito tranquilo para o Max na frente até que ele foi obrigado a parar e a equipe se atrapalhou. Os mecânicos demoraram a trocar os pneus dianteiros e, Hamilton e Leclerc tomaram o lugar dele, caindo no terceiro lugar.

Entretanto na volta 39, o neerlandês era bem mais rápido que os adversários e com os pneus macios teve duas tentativas para ultrapassar o Monegasco. Na primeira ele trancou, mas na segunda o piloto da Red Bull passou com bastante facilidade.

E a reta final da prova tivemos a volta do velho duelo que não víamos há quase um ano. Verstappen alcançou o Hamilton e com os compostos menos desgastados pegou a liderança do inglês, fazendo uma bela passagem, faltando cinco voltas. Diante disso só restou o Max cruzar a linha de chegada em primeiro e chegar a 13º vitória do campeonato. De quebra igualando o recorde de vitórias e dando o título de mundial de construtores para a Red Bull, homenageando o seu dono Dietrich Mateschitz que faleceu na noite deste sábado (22).

Sequência

Agora o circo da Formula terá apenas uma semana de descanso e permanece na América do Norte. Os pilotos desembarcam na Cidade do México onde será disputado o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodriguez, no próximo domingo (30).