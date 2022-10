YCSA terá dez representantes na Copa Brasil de Vela 2022

Os velejadores do YCSA - Yacht Club Santo Amaro estão prontos para mais uma participação na tradicional Copa Brasil de Vela 2022, realizada pela CBVela - Confederação Brasileira de Vela, em Ilhabela (SP). Serão dez atletas do YCSA, nas disputas das classes 420, ILCA-6, IQFoil, 29er, 49er, Finn e ILCA 4.

As primeiras regatas começam nesta quarta-feira (26), na Escola de Vela Lars Grael, em Ilhabela (SP). Todos os velejadores do YCSA chegaram com antecedência na cidade para reparos nos barcos e treinos na água.

Os velejadores do YCSA na disputa são Bruna Di Croce Patricio (420), Frederico Siebert Francavilla (ILCA 6), Gustavo Canova Kiessing (ILCA 6), Laura Nami Uegama Ferreira (IQFoil), Luc Le Corre (29er), Lucas Mejorado Melo Escobar (420), Mathias Reimer (ILCA 7), Nicolas Yudji Bernal (49er), Ricardo Santos (Finn) e Stefano Siebert Francavilla (ILCA 4).

“Já fizemos os reparos nos barcos e acredito que será uma ótima competição. É um grande evento, com os principais velejadores jovens do País. Minha expectativa é de fazer boas regatas todos os dias”, explicou Frederico Francavilla.

“Espero fazer uma ótima Copa Brasil. A competição é importante e será muito disputada. A classe IQFoil conta com muitos atletas de alto nível e será uma ótima experiência participar das regatas”, disse Laura Ferreira.

A expectativa dos atletas é de que a primeira regata tenha sol e bons ventos para velejar até o o sábado (29).

