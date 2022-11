Natação: Matheus Gonche se prepara para o US Open

O nadador olímpico Matheus Gonche participa a partir da próxima semana do U.S. Open, em Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A competição será realizada entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.

O nadador já embarca rumo ao local de competições neste domingo (27) para treinos preparatórios durante três dias.

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, Matheus Gonche participa pela primeira vez da competição, que reúne os principais nadadores estadunidenses em provas em piscina longa, de 50 metros.

"Vai ser a minha volta às competições de piscina longa, de 50m. Desta vez, irei com o pessoal do SESI-SP, além do técnico. Depois de algumas competições em piscina curta vai ser muito bom voltar a focar na longa já pensando na preparação para o Mundial e para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem", disse Matheus Gonche.

"Vai ser uma competição que eu nunca participei, espero nadar bem lá, dar bons resultados. Estou cada vez mais motivado para as competições do ano que vem e espero nadar bem", finalizou o nadador de 23 anos.

No começo do mês, Gonche terminou sua participação na Copa do Mundo de Natação da FINA (Federação Internacional de Natação). O nadador participou de duas etapas da competição, a primeira aconteceu em Toronto, no Canadá, em que chegou à final dos 200 metros borboleta, e a segunda em Indianápolis, nos Estados Unidos.

Este ano, Matheus Gonche participou ainda dos Jogos Sul-Americanos 2022. No evento continental disputado em Assunção, no Paraguai, ele faturou a medalha de ouro nos 100m borboleta e no revezamento 4x100m medley, além da prata nos 200m borboleta.

Especialista no nado borboleta, Matheus Gonche acumula grandes resultados nas categorias de base da natação. Ele é apoiado pela On Board Sports e pela Kpaloa. O atleta, natural de Resende (RJ), foi eneacampeão brasileiro (nove vezes) nos 200 metros borboleta, sua prova principal, e octacampeão (oito vezes campeão) dos 100 metros borboleta nas categorias de base da natação.