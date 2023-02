Campeonato Brasileiro de Vela 2022 é marcado pela juventude

O primeiro Campeonato Brasileiro de Vela, que terminou na última sexta-feira (16), ficou marcado pelo ineditismo e o formato inovador. A competição, que foi disputada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), também entra para a história pelo protagonismo dos jovens, a começar por Caio Bailly, que liderou a equipe vitoriosa.

O velejador de 21 anos, que ainda nem vê o esporte como profissão, é natural de Niterói (RJ) e foi convidado para participar da competição por ser o campeão brasileiro na classe J24, ao lado do irmão Thiago. Depois, ele escolheu Bruna Patrício, Matheus Santos e Marcos Paulo Castro para compor o time, que tinha que ter de três a cinco nomes.

"Não tinha a pretensão de correr, mas há duas semanas, ganhamos no J24 e aí veio a ideia. Foram duas semanas de correria, para fazer dar tudo certo. Tive duas semanas para achar as melhores pessoas. A Bruna, que competiu o Mundial de snipe comigo neste ano, era um nome certo. Meu irmão também não podia ficar de fora, pois ele é meu parceiro e conquistou a vaga junto comigo. O Marcos Paulo que também veleja com a gente, e o Matheus que é um cara ágil e pesado", conta Caio, sobre a formação da equipe.

Apesar da pouca idade, Caio já é velejador há cerca de uma década, por influência do pai, Roberto. Já Leonardo Cordeiro começou há menos de um ano na vela. Ele foi convidado para integrar a equipe liderada por Eduardo Mendes, campeão brasileiro da classe Ranger 22.

"Foi uma honra e deu tudo certo. A gente conseguiu um resultado positivo. Foi uma experiência positiva e a organização está de parabéns. Me arrisquei na vela através da Efomm (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante). Fui me aprimorando e a Giovanna Magon sugeriu o meu nome. Eu funcionei mais como quinto elemento, um 'coringa', fazendo um pouco de tudo. Minha categoria preferida é a Ranger 22 mesmo e recentemente fui vice-campeão brasileiro na categoria", conta Cordeiro.

Além de Leonardo, Eduardo e Giovanna, a equipe que representou a Ranger 22 foi formada por Yuri Rocha e Victor Fonseca. O time terminou em sexto lugar, sem alcançar uma das quatro vagas para a final.

A vela brasileira tem como destaque o Núcleo de Base do programa da CBVela - Confederação Brasileira de Vela junto com a Secretaria Especial do Esporte e a Secretaria de Especial do Alto Rendimento - SNEAR do Ministério da Cidadania para a vela jovem pelo Convênio 920223/2022.