Atletas do YCSA participam da 17ª Copa Brasil Optimist de Estreantes

Os velejadores do YCSA - Yacht Club Santo Amaro estão na flotilha de 81 participantes na 17ª Copa Brasil Optimist de Estreantes, organizada pela CBVela - Confederação Brasileiro de Vela. A equipe paulista é representada por dez velejadores, que já disputaram seis regatas, no Iate Clube de Brasília.

A Flotilha da Garoa do YCSA velejou na Raia Norte do Lago Paranoá e manteve o ritmo nas seis regatas disputadas. Os representantes do YCSA são Bernardo Zanuncio Boranga, Daniel Villar Piras de Oliveira, Helena Echenique, Joana Kjaer Arippol, João Meneghelo Santiago, João Sartor, Lis Ferlin Sugai, Pablo Luis Rodrigues Blanco, Sofia de Paula Dumarco e Thomas Villar Piras de Oliveira.

Segundo o treinador Geison Mendes, bicampeão mundial, deca Sul-Americano e velejador de Oceano, a garotada do YCSA está em evolução nas regatas.

“O desempenho está dentro do esperado para os atletas. Essa equipe é muito jovem em competições e alguns atletas entraram na flotilha no meio de 2022. Antecipamos a subida deles para os campeonatos e está sendo muito produtiva!”, explicou o técnico do YCSA.

“Eles estão no meio da flotilha, o que considero um ótimo crescimento e desempenho. Todos estão muito empolgados e se esforçando para aprender mais a cada regata. Tenho certeza que a experiência está sendo agregadora na carreira de todos”, finalizou.

A Comissão de Regatas da CBVela organizou seis largadas e estão programadas mais duas regatas para o término da competição neste sábado (07).