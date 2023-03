Qual o melhor lutador de MMA brasileiro? Confira a lista!

Em 2022, Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA brasileiro de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria iminente. Com 47 anos, o gigante dos octógonos admitiu que era chegada a hora de passar as luvas para uma nova geração de talentos das artes marciais mistas.

Pensando nisso, surge a pergunta: afinal de contas, qual o melhor lutador de MMA brasileiro da atualidade? Se em anos anteriores era fácil responder o “Spider”, o cenário atual não é tão bem definido. E isto é positivo: lutadores de MMA de peso têm se tornado mais numerosos!

A fim de responder a questão que dá título ao texto, abaixo nós reunimos 6 dos maiores lutadores de MMA da atualidade. Em diferentes pontos de suas carreiras, o que todos eles têm em comum é o aperfeiçoamento das técnicas, o esforço e muita vontade de vencer.

Centurion FC – São Paulo 2023

Antes de falar do melhor lutador, vamos falar de um evento que reunirá os maiores da área.

No Brasil, alguns dos maiores eventos de MMA ao vivo são transmitidos pela televisão, especialmente em canais pagos. Apesar disso, acompanhar uma luta de MMA através de telas definitivamente não é a mesma experiência que assistir ao combate ao vivo, cara a cara.

Seguindo o tópico anterior, é interessante que apostadores conheçam os maiores eventos de esportes de combate ao redor do mundo, bem como quem os organiza antes de apostar no MMA.

Dentre as empresas de maior calibre nesse meio está Centurion FC, a qual é focada na luta de MMA e permite que você acompanhe as lutas em tempo real para fazer suas apostas MMA ao vivo sem perder nenhum lance da luta.

Se você está buscando assistir boas lutas de MMA, independentemente de quais sejam seus favoritos, elas estarão aqui. Em eventos anteriores estiveram presentes atletas de renome como Rafael Macedo, Fabrício Azevedo, Júlio Barreto, Walter Chincho Jr. e Eder Gama.

Dentre os próximos eventos, o que mais interessa a nós brasileiros é aquele que acontecerá aqui no país! O Centurion FC – São Paulo 2023 ocorrerá no dia 18 de maio às 20 horas. No momento ainda não existem maiores detalhes sobre quais atletas estarão presentes.

Se você quiser se manter informado sobre as próximas atualizações deste evento, basta seguir as redes sociais do Centurion FC. Acessando as páginas da empresa é possível conferir lineup de eventos anteriores, bem como novidades do esporte e dos maiores lutadores.

Somado a isso, essa pode ser uma excelente oportunidade para apostar no MMA online para escolher o melhor lutador de MMA. Para os apaixonados pelas artes marciais mistas, não existe experiência mais gratificante do que assistir presencialmente um evento com estrelas do esporte.

Os 6 destaques brasileiros do MMA

1 - Alex Pereira

Também conhecido como “Alex Poatan”, Alex Pereira é considerado por muitos como o maior lutador de MMA ainda na ativa. O atleta cresceu em uma favela em São Bernardo do Campo, trabalhando duro para se tornar uma das histórias mais inspiradoras no mundo esportes.

Alex Pereira é um dos campeões atuais do UFC (Ultimate Fighting Championship), conquista que vem somada a diversas outras. Levando em conta que um dos maiores lutadores de MMA ainda tem 35 anos, é fácil deduzir que a trajetória ainda está longe de terminar, com novos títulos em seu futuro.

2 - Charles do Bronx

Nascido Charles Oliveira, Charles do Bronx é outro nome de peso nas artes marciais mistas, aparecendo em diversas listas que buscam descobrir o maior lutador de MMA brasileiro. O atleta é o atual recordista de maior finalizador da história do UFC, com 16 vitórias.

3 - Amanda Nunes

Amanda Nunes é uma forte candidata a melhor lutadora de MMA brasileira, incluindo as categorias masculinas! De origens humildes, a baiana conquistou o topo do esporte de combate graças às suas habilidades no octógono, angariando milhares de fãs pelo caminho.

Ainda mais interessante é o fato de que a atleta também encontrou o amor graças ao esporte!

Atualmente Amanda Nunes é casada com a lutadora estadunidense Nina Ansaroff. A primeira filha do casal, Raegan Ann Nunes, nasceu em 2020, através de uma fertilização in vitro.

4 - Larissa Pacheco

Segunda mulher nesta lista, Larissa Pacheco também é uma séria competidora para a maior atleta de MMA brasileira da atualidade. Ela já participou das categorias peso-leve e peso-galo, tendo se tornado campeã desta última e destacando-se entre os maiores lutadores de MMA. Sua carreira se iniciou no ano de 2012.

5 - Deiveson Figueiredo

Assim como Alex Pereira, Deiveson Figueiredo também é o atual campeão da sua categoria no UFC. Diferente de muitos atletas, o que levou Deiveson às artes marciais mistas não foi o jiu-jitsu ou o boxe, mas a capoeira, arte tipicamente afro-brasileira que une luta e dança.

Deiveson se tornou lutador de MMA em 2012, ano que obteve sua primeira vitória. Além das artes marciais mistas, o lutador também compete em eventos de jiu-jitsu e de luta marajoara. Essa última, em especial, nasceu no Brasil, sendo uma arte parecida com o wrestling.

6 - Cristiane Justino

Poucos conhecem Cristiane Justino, mas absolutamente qualquer fã de MMA sabe quem é Cris Cyborg. Nascida em Curitiba, ela detém a distinção de ser a única mulher a conseguir um Grand Slam no MMA, sendo considerada uma das melhores a pisar no octógono.

Apostas MMA: como apostar no melhor lutador de MMA?

Se você acompanha a carreira de alguns dos atletas da lista acima, com certeza sabe do potencial de vitória deles nas competições de luta de MMA e pensou em fazer apostas MMA.

A partir disto, você pode se perguntar: onde posso apostar no melhor lutador de MMA? A resposta é simples: nas casas de aposta!

As plataformas que permitem apostar no MMA pela internet são numerosas, mas é importante que o apostador encontre um site confiável e que tenha as competições de artes marciais mistas entre suas possibilidades de jogos. Conferir opiniões de outros usuários é fundamental.

Também é importante que o apostador esteja por dentro da carreira dos atletas e de suas performances em eventos e competições anteriores. Conhecer pontos fortes e fracos de cada lutador nos ajuda a prever odds e possíveis resultados, aumentando as chances de vitória nas apostas MMA.

Qual é o melhor lutador de MMA brasileiro na sua opinião para estar em suas apostas MMA?

Embora os atletas listados nesse texto tenham talentos indiscutíveis, nosso país é o berço do esporte, o que significa que novas estrelas estão surgindo todos os dias. Para os atletas brasileiros, o céu é o limite quando se fala em luta de MMA!

E então, pronto para apostar no MMA vendo os lutadores em destaque no MMA brasileiro?